Steunpakket voor cultuur in Montferland

“Hierbij wordt kritisch gekeken of zij de rode cijfers niet zelf hebben veroorzaakt”, aldus wethouder Jan van Halteren over de voorwaarden voor de financiële hulp. Het steunpakket is voor culturele organisaties die in 2020 een negatieve balans hebben van minimaal 250 euro, welke aantoonbaar is ontstaan door de gevolgen van de coronamaatregelen. Zij kunnen maximaal tienduizend euro krijgen om hun tekorten aan te vullen tot nul euro. “Het doel is dat ze niet omvallen”, benadrukt Van Halteren. “Als 250 euro ze moet redden, spelen er waarschijnlijk andere dingen dan alleen het coronavirus.”



Culturele organisaties kunnen tot 1 mei een aanvraag doen. Daarna neemt de gemeente de aanvragen kritisch onder de loep. “Indieners moeten bewijsmateriaal aanleveren, waarna zij uiterlijk binnen acht weken een reactie krijgen”, zegt de wethouder, die onder andere doelt op specificaties van het inkomstenverlies en extra gemaakte kosten. Volgens hem heeft Montferland een bovengrens van 200.000 euro. “Als er zoveel aanvragen zijn dat we boven ons budget komen, worden de uitgekeerde bedragen procentueel verlaagd”, vertelt Van Halteren. “Laten we hopen dat het genoeg is.”



Andere steun

De huidige steunpakketten gelden onder meer voor toneelverenigingen en stichtingen als Filmhuis Didam. Van Halteren verwacht zelf dat het aantal aanvragen mee zal vallen, omdat Montferland organisaties in de culturele sector al vaker heeft gesteund: “Zo besloten we in september om verstrekte subsidies niet in te trekken als culturele instanties wegens het coronavirus niet aan de gestelde voorwaarden konden voldoen.”





