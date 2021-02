Land van Maas en Waal dreigt in vergetelheid te raken: 'Dit is zo'n uniek gebied'

De gemeente Druten sluit ieder jaar een contract met het regionale bureau voor toerisme. Ook nu wil ze die samenwerking weer aangaan, maar de raad stemt daar niet zomaar mee in. Ze vindt namelijk dat er in de plannen te weinig waardering is voor het Land van Maas en Waal.

Het bureau onderscheidt een aantal belevingsgebieden: stukjes Gelderland met unieke, toeristische hotspots. Vooralsnog hoort Druten bij het Rijk van Nijmegen, omdat er geen aparte categorie bestaat voor het Land van Maas en Waal. “Hoe interessant het aanbod hier ook is, het is in een bredere context te smal”, legt de gemeente uit. Maar daar denkt een groep kritische raadsleden heel anders over.

“Degene die dat heeft bepaald, kan geen Maas en Waler zijn”, meent Gerard Worm, fractievoorzitter van Kernachtig Druten. “Dit is zo’n uniek gebied, zo typerend voor Nederland. We leggen ons hier dan ook zeker niet bij neer.”

'Blij dat ik hier woon'

Toerisme is volgens de gemeente vooral een manier om de economie te versterken en de leefbaarheid te vergroten. En als Worm iedere zondagochtend een wandeling maakt over de dijken langs de Waal, dan ziet hij keer op keer kansen om precies die doelen te bereiken. “Elke dag ben ik blij dat ik hier woon. We hoeven geen pretpark te worden, maar je kan niet ontkennen dat dit een belevingsgebied is. Ik durf hier dan ook een hard debat over te voeren.”

Zijn collega’s gaan daar graag in mee. “We moeten Druten veel prominenter op de kaart zetten, dat verdient onze gemeente”, reageert Mustafa Enkür namens de Dorpslijsten. Volgens hem is iedereen daar uiteindelijk mee geholpen, zowel inwoners als de middenstand. “Dit zijn zware tijden. Plaatselijke ondernemers hebben het al niet makkelijk. Die kunnen hier uiteindelijk ook van profiteren.”

Samen met buurgemeenten hopen de partijen uiteindelijk een toeristische visie voor het Land van Maas en Waal te ontwikkelen. Tijdens de volgende raadsvergadering bespreken ze hoe de eerste stappen gezet kunnen worden.