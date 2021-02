Vuilnismannen draaien overuren (en zo help jij ze)

Waar de sneeuw afgelopen week voor mooie plaatjes zorgde in het straatbeeld, bleven er op veel plekken ook afvalzakken en containers staan. Afvalophaaldiensten hadden de grootste moeite om zich te manoeuvreren in de spekgladde straten. Overal werden ophaaldagen geschrapt. Nu de dooi in zet, is het inhalen geblazen.

Het is puzzelen voor de planners bij de grote Gelderse milieudiensten om zo snel en effectief mogelijk de gemiste ophaalroutes in te halen. Dat gaat op de ene plek makkelijker dan de andere.

Waar in grote delen van het Rivierengebied de AVRI al sinds midden vorige week bezig is met inhalen, moeten de DAR in het Rijk van Nijmegen en Suez in onder meer Arnhem nog beginnen.

Grote inhaalrace

In Nijmegen wordt vandaag gestart, maar of en waar er precies afval opgehaald kan worden, wordt vermoedelijk pas gedurende de dag duidelijk. Circulus-Berkel, de afvaldienst in grote delen van de Achterhoek en Apeldoorn onder meer, heeft donderdag en vrijdag al voorzichtig opgestart, maar de grote inhaalrace begint ook deze maandag.

Bij Suez in Arnhem wordt vandaag pas een beslissing genomen over hoe en wanneer er ingehaald gaat worden. "En dat is helemaal afhankelijk van de omstandigheden en het overleg met de gemeenten", voegt een woordvoerder toe.

Mensen met een volle gft-bak moeten in de hele provincie nog even geduld hebben. Zo lang het in de nacht nog vriest laten de milieudiensten ze nog staan. Doordat het vochtige gft-afval door de enorm strenge vorst van de afgelopen week vaak nog bevroren is, lukt het dan niet goed om de bakken leeg te maken.

Help je vuilnisman!

Om de kans op een geleegde container of opgehaalde zakken wat te vergroten, kun je overigens ook zelf het nodige doen. De tips op een rij:

Zet je container of zakken niet dicht bij geparkeerde auto's of grote hopen sneeuw

Maak de deksel van je container sneeuwvrij en controleer of-ie niet vastgevroren is

Hou de planning van de ophaaldienst regelmatig in de gaten via social media of de betreffende sites/apps

Deel updates in een buurtapp, zodat je elkaar op de hoogte houdt van de laatste info

Zet afval zoveel mogelijk aan goed begaanbare straten. Straten waar nog teveel sneeuw ligt, worden overgeslagen