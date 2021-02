Steeds meer kinderen in de teststraat: 'We nemen er veel meer tijd voor'

Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen sinds maandag niet naar school als zij klachten hebben of in contact zijn geweest met iemand met corona. Ze kunnen zich dan ook laten testen. "We zien op dit moment iets meer kinderen in de teststraten dan hiervoor," zegt Patrick van Schelven, arts infectieziektebestrijding. "Dat kan komen omdat de basisscholen deze week weer zijn begonnen."

De GGD's verwachten dat het aantal kinderen dat zich laat testen de komende tijd verder zal toenemen.

We nemen er veel meer tijd voor

"Kom maar, dan gaan we naar binnen", klinkt het vriendelijk in de coronateststraat in Zevenaar. Vrolijk volgt de 7-jarige Finn met zijn moeder Verony teamleider Martine Schaap van de coronateststraat.

De teststraat in Zevenaar is gespecialiseerd in kinderen. "We nemen dezelfde test af die we ook bij volwassenen afnemen, met hetzelfde wattenstaafje," legt Van Schelven uit. "Maar het verschil is dat we veel meer tijd ervoor nemen," vult Martine Schaap aan. "Echt de rust ervoor nemen. De angst wegnemen. Zelf laten voelen en zelf laten ervaren. Gemiddeld ben je de dubbele tijd er wel mee kwijt."

"Eerst had ik hoofdpijn, maar na het slapen was de hoofdpijn weer wat weg, maar toen had ik keelpijn," zegt Finn. Op de vraag of hij zenuwachtig is klinkt een bedremmeld 'ja'.

Finn zegt tegen de medewerkers van de teststraat dat hij wel weet wat er gaat gebeuren. Zijn ouders hebben hem goed voorbereid. "Ik dacht: hij wil ook lekker naar buiten en spelen. Zo heel erg is de test ook niet. Hij krijgt er niks van en zo weten wij ook waar we aan toe zijn."

Dapperheidsdiploma uitgereikt

Finn krijgt van tevoren goed uitleg wat er precies gaat gebeuren. Eerst wordt het wattenstaafje in zijn mond gestoken. "Zeg maar aaa," kinkt het. Daarna is de neus aan de beurt, maar ook hier wordt Finn goed op voorbereid. Er klinkt wel heel kort even au uit zijn mond, maar er verschijnt een grote glimlach op zijn gezicht als hij een groot diploma overhandigd krijgt. "Omdat ik zo dapper ben geweest", zegt Finn trots.