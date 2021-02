Sledehonden trainen in de Achterhoek

Het ziet er primitief uit. Er is geen stroom of stromend water, maar het tegendeel is waar. "Welkom in onze voortent", klinkt het terwijl Carolien Roest de voortent inloopt. Op de grond ligt één van de honden die ze gebruiken voor het trainen met de slee in de sneeuw. "Deze mag in de voortent liggen. Hij is namelijk al met pensioen en dan word je hier toch een klein beetje extra verwend."

Discipline

Zomaar op de slee stappen kan, maar is niet helemaal zonder risico's. Zelfs de ervaren Anne Zijlstra die al zes jaar dagelijks met de honden traint, valt geregeld. "Het is iedere dag wel een keer raak." Het duurt niet lang of we zijn getuige van de valpartij. Ze klopt de sneeuw van haar jas en stapt weer op de slee. "De rem deed het niet goed, waardoor je dan te snel op de bocht afgaat. Dan val je", klinkt het nuchter.

De honden waarmee wordt gewerkt zijn echte avonturiers. "Ze zijn slim en herkennen het bos in no-time. Ze willen maar zelden hetzelfde rondje lopen. Hoe dat komt? Het zijn echte avonturiers. Slim en goed georiënteerd."

De honden doen mee aan wedstrijden, waarbij ze onder normale Nederlandse omstandigheden een kar op snelheid moeten trekken. Oorspronkelijk stond er een trainingsprogramma in Zweden op de agenda, dat ging niet door. "De omstandigheden hier zijn zelfs beter dan normaal in Zweden. Dat komt maar weinig voor."