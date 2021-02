Winterswijk wil speeltuin best verhuizen, maar niet ten koste van spoorbosje

Stichting 't Kreil wilde een nieuwe speeltuin aanleggen in datzelfde spoorbosje. Eventueel was het voormalige politiebureau, in handen van woningcorporatie De Woonplaats, in beeld gekomen als buurthuis voor de speeltuinvereniging.

Door de aanleg van een nieuwe speeltuin zou er van het spoorbos niet veel zijn overgebleven en dat gaf voor het college van Winterswijk de doorslag. "We vinden groen in het centrum belangrijk", zegt wethouder Henk Jan Tannemaat, die het verzoek van de Stichting 't Kreil wel serieus tegen het licht heeft gehouden, want op de huidige plek van de speeltuin ziet de gemeente graag appartementen verrijzen.

Ingrijpende grondruil

Bovenstaande deal zou deel hebben uitgemaakt van een ingrijpende grondruil. Indien de speeltuin daadwerkelijk naar het spoorbosje was verhuisd, dan had de gemeente de grond van de speeltuin met gesloten beurzen geruild met de grond van de busremise, tegenover de speeltuin op de hoek van de Dingstraat en Stationsstraat.

De eigenaar van de grond van de busremise, ontwikkelaar 't Bonte Paard Advies, zou op de plek van de huidige speeltuin vijftig appartementen bouwen. De gemeente had de grond van de busremise achter de hand willen houden voor de eventuele doortrekking van de Dingstraat over of onder het spoorwegemplacement (een tunnel) richting de Parallelweg. Daarvoor is momenteel een plan in voorbereiding.

Dat de gemeente nu voorrang geeft aan het spoorbosje boven de verhuizing van de speeltuin, wil niet zeggen dat de voorgenomen grondruil 'op slot zit'. Winterswijk wil graag de doorsteek van de Dingstraat over of onder het spoorwegemplacement realiseren. Tannemaat: "We blijven met alle partijen aan tafel zitten en proberen er op een andere manier uit te komen. Iedereen moet wel tevreden zijn met de uitkomst."