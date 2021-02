Racetalent Rik Koen (16) gaat in een Formule-auto rijden

Het is een gek jaar voor de 16-jarige Koen. Vorig jaar reed hij nog naar verschillende podiumplaatsen in zijn Ford Fiësta, maar tegenwoordig zit hij thuis in zijn eigen racesimulator. Door corona zijn natuurlijk alle wedstrijden stilgevallen.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Nu is alles online op een simulator, maar ik ben blij dat dat ook kan. Ik kan gewoon blijven trainen en in een wedstrijdritme blijven. Ik train zo'n drie uur per dag op de simulator. Ik kan je vertellen: het is nog best zwaar, je gaat er nog wel aardig van zweten hoor."

Maar zijn voorkeur blijft gaan naar het buiten racen. "Het is een leuke oplossing nu, maar het liefst rijd ik buiten. Want online zijn er ook rijders zonder race-ervaring en die duwen je dan per ongeluk of expres van de baan af. Dan komt er wel eens een scheldwoord boven."

Rik Koen in de simulator. Foto: Omroep Gelderland

Formule 4 in Spanje

Maar dat Rik blijft trainen is belangrijk. Hij heeft namelijk onlangs een contract gekregen van het Nederlandse team MP Motorsport. Daarmee gaat hij in het Formule 4-kampioenschap in Spanje rijden. "Een droom die uitkomt. Mijn hele familie had niet verwacht dat dit zou gebeuren."

Dat heeft er ook mee te maken dat de Formule 4 een hoop geld kost. "Ik ben mijn sponsoren dan ook heel erg dankbaar. Door hen kan ik nu in Spanje gaan rijden. Wij zijn ooit met niks begonnen en door de sponsoren kom ik ook zover."

Maar de sponsoren alleen zijn natuurlijk niet genoeg. Het talent is er ook zeker bij Rik Koen. "Mijn trainer Cor Euser zei altijd: jij bent geboren voor de formule-auto's. En dat ik een ruwe diamant ben die geslepen moet worden. Wanneer die diamant gaat glinsteren? Ik hoop zo snel mogelijk."

24 uur van Le Mans

Komend jaar, in Spanje, wordt dus een spannend jaar voor het racetalent. Maar hij heeft zijn dromen al wel uitgestippeld. "Mijn ultieme doel is om de Formule 2 te halen. Maar ik zou ook nog heel graag weer in de tourwagen de 24 uur van Le Mans willen rijden. Dat is een hele gave lange afstandsrace, die wil ik eens meegemaakt hebben."

Rik Koen in de Ford Fiësta. Foto: Omroep Gelderland