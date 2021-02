Tonnie (63) geeft een heel dorp te eten

"Heel Loil moet een lekker valentijnsontbijtje krijgen zondag." Aan het woord is Tonnie Peters, 63 jaar en inwoner van Loil. Hij doet het vanuit 'Hart voor Loil' een initiatief om de samenhang en gemeenschapszin in het dorp te behouden.

Precies 632 huishoudens kent het dorp. 1700 ontbijtjes worden klaargemaakt. Dat betekent 1700 plakjes kaas inpakken, 1700 plakjes ham inpakken croissantjes broodjes alles wordt geregeld.

Hartverwarmend

Tonnie is getogen in Loil, net niet geboren. Hij werd 200 meter van de grens geboren. Dat hij dat zo nauwkeurig weet is niet verrassend, hij werkt namelijk bij het kadaster en weet dus alles van de grenzen. "Het is heel leuk hier. Er is veel samenhang, we doen veel voor elkaar en staan ook altijd voor elkaar klaar."

Dat laatste ondervond hij ook toen zijn zoon in het ziekenhuis lag. "Dan kom je aan hulp niet tekort hier. Dat biedt iedereen gelijk aan. Hartverwarmend."

Voorzieningen verdwijnen, zoals in zoveel kleine dorpen, ook in Loil. De kerk is al dicht. "Die hebben we met een groep inwoners zelf gekocht. Zodat het gebouw behouden blijft voor de gemeenschap. Met Hart voor Loil doen we er alles aan om de leefbaarheid hier te behouden."

Luister naar het gesprek op Radio Gelderland:

