De traditionele sneeuwpop heeft het lastig, iedereen bouwt ineens iglo’s

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza legt het uit: “De sneeuw is gevallen bij temperaturen ver beneden het vriespunt. Daardoor plakt de sneeuw nauwelijks, het is niet nat. Dan is een sneeuwpop rollen dus niet te doen.”

Hollanders als we zijn, zoeken we dan een alternatief voor de sneeuwpret. Een iglo bouwen is dan een heel goed idee. “Mensen duwen kistjes of emmers vol met sneeuw en stampen dan aan. Dan plakt de sneeuw wel aan elkaar”, zegt Van Bernebeek. “En iglo’s zijn heel makkelijk te bouwen op die manier.”

Slapen in de iglo

Dat beaamt Teunis Hanekom. Samen met zijn gezin bouwde hij een grote iglo op straat in Arnhem-Zuid. Bijna twee meter breed en meet dan twee meter hoog. Hij zijn drie kinderen sliepen er afgelopen nacht zelfs in. “Het was heel behaaglijk, helemaal niet koud.” Maar zijn vrouw sliep toch liever binnen.

Het gezin met z'n allen in de iglo. Foto: Robin Kusters

“Het sneeuwde heel hard bij ons voor de deur, dus we dachten: waarom niet?”, vertelt Hanekom. “We hebben er drie dagen over gedaan. We zijn onderaan begonnen met een cirkel en hebben gewoon schuin naar boven gebouwd.”

Geen hondenpoep in de bouwstenen

De bouwstenen maakten ze van fruitkisten. De muren zijn dan ook zeker vijftig centimeter dik. “We hebben goed opgelet of er geen ‘onzuiverheden’ in de sneeuw zaten, zoals hondenpoep en gras.”

Hanekom weet nog niet of hij komende nacht weer in zijn sneeuwkoepel kruipt. “Dat hangt een beetje af van de staat van de iglo. Het is vandaag toch wat warmer.” Volgens weerman van Bernebeek blijft die nog wel even staan. “De blokken zijn massief sneeuw, dat verdwijnt niet zomaar. Het kan prima zijn dat de iglo nog een week blijft staan.”

Sneeuwpopsneeuw

Het kost wat moeite om zo’n iglo te bouwen, maar je hebt er dan ook lang plezier van. En de sneeuwpop dan, komt die ooit nog terug in het straatbeeld? “Ja”, zegt van Bernebeek. "Sneeuwpopsneeuw valt rond het vriespunt. Bij een graad of nul is de sneeuw nog een stuk plakkeriger, een stuk natter. Dan kun je dus een mooie pop bouwen.”