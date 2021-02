Irak-ganger voor rechter voor voorbereiden moord

Een 37-jarige man moet deze maandag in Zutphen voor de rechter verschijnen voor het voorbereiden van moorden op meerdere mensen. Hij zou daar vorig jaar in onder meer Arnhem mee bezig zijn geweest.

De verdachte zou in oktober vorig jaar naar Irak zijn gereisd, met de bedoeling om naar Syrië door te reizen. Eerder dat jaar heeft hij volgens het Openbaar Ministerie (OM) op internet gezocht hoe hij zich kon aansluiten bij de Koerdische strijdende partijen of hoe hij vrijwilliger kon worden bij de PKK of Peshmerga.

Ook zou hij op internet gezocht hebben naar militaire trainingen. De man had volgens het OM een gevechtsuitrusting aangeschaft en informatie over vuurwapens bij zich. Via Facebook zou hij contact hebben gelegd met een vrouw, of iemand met een vrouwelijke gebruikersnaam, om via haar de revolutie te leren kennen.

De zaak wordt maandag nog niet inhoudelijk behandeld.