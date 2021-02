Verdachte moord Nijkerk blijft langer vast

De rechtbank in Zutphen heeft maandag besloten de vrouw die verdacht wordt van moord en poging tot moord langer vast te houden. In november 2020 bracht ze een hoogbejaarde Nijkerkse om het leven. Ze werd opgepakt, weer vrijgelaten en toen de politie haar opnieuw aanhield probeerde de verdachte de dochter van de bejaarde vrouw om te brengen. Ze raakte ernstig gewond. De verdachte uit Amsterdam kende beide slachtoffers.

De moord op de Nijkerkse Corry de Jonge - Oostland maakte in november diepe indruk in de buurt waar ze woonde. Omwonenden omschreven haar als een lieve dame, die graag voor anderen klaarstond.

Vrijgelaten

Op dinsdag 2 november werd ze met veel geweld om het leven gebracht. Op donderdag 5 november, twee dagen later, werd de 46-jarige verdachte opgepakt. Op vrijdag liet de rechter-commissaris weer vrij omdat de 'inverzekeringsstelling onrechtmatig' was.

Wat er precies bij de politie is fout gegaan, is nog niet bekend. Toen de politie de verdachte op zaterdag 6 november weer wilde arresteren, troffen ze de vrouw aan bij de dochter van de verdachte, die op dat moment ernstig gewond was.

De vrouw wordt dus ook verdacht van poging tot moord op de dochter van de overleden vrouw. De verwonde dochter en de verdachte vrouw schijnen elkaar al langer te kennen.

Ze hebben eerder in één huis gewoond. Bij de dochter staat zeer regelmatig politie en hulpverlening aan de deur, zo vertelden buurtbewoners eerder aan Omroep Gelderland.

In het donker

Tijdens de zitting is familie van Corry aanwezig. De verdachte maakt de zaak vanuit het huis van bewaring in Zwolle via een videoverbinding mee, waar ze muisstil zat. Als gevolg daarvan ging het licht in het kamertje uit, waardoor ze in het donker zat. In de rechtszaal ontstond op dat moment even korte commotie. Toen de verdachte met haar handen zwaaide gingen de lampen weer aan.

De verdachte wordt nog door een psychiater en psycholoog onderzocht, waar ze naar eigen zeggen aan mee wil werken. Daarnaast meldt het Openbaar Ministerie (OM) dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog kijkt naar in beslag genomen messen. Het OM hoopt dat ze kunnen aantonen dat een van die messen is gebruikt bij de moord en de poging tot moord.

Verder zegt de Officier van Justitie dat hij de vrouw ook verdenkt van inbraak in een sportkantine. Welke kantine dat is, is niet duidelijk.

De zaak wordt maandag 10 mei hervat.