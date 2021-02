Er komt een wandelpad van zo'n 200 kilometer door de Betuwe

"Ik ben een wandelliefhebber", vertelt de vertrekkend burgemeester op een deel van het toekomstige streekpad vlakbij zijn woning in Buren. "Het is een prachtige manier om de Betuwe te ontdekken. Acht jaar geleden kwamen we hier wonen en wandelend ontdek je het gebied pas echt."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

In zijn jaren in de Betuwe heeft De Boer veel voorwerk verricht voor het ontwerp van de route die ruim 200 kilometer en daarmee de hele streek beslaat. Het is de bedoeling toeristen voor meerdere dagen naar de Betuwe te lokken, maar daar zit meteen ook een uitdaging.

Voldoende horeca

"Ondernemers moeten in de toekomst ook voldoende horecagelegenheden en bed & breakfast-mogelijkheden bieden", zegt De Boer. "Daar kunnen we nog een stap in maken. In de Betuwe kun je echt uren niks tegen komen. Dat is een kracht, maar kan voor een concept zoals een wandeling ook een zwakte zijn."

Met steun van de provincie en een bijdrage uit het regionaal investeringsfonds is de landelijke stichting wandelnet nu aan de slag gegaan met het definitieve ontwerp. Het is de bedoeling dat de gids met de wandeling eind 2021 verschijnt.

De Boer vertrekt volgende week om het burgemeestersambt in Den Helder te gaan vervullen. Hij komt graag nog eens terug als toerist om het streekpad te lopen, zegt hij.