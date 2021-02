NEC koestert de energieke El Karouani

De linksback is vastgelegd tot 2023 en dat betekent dat NEC een transfersom kan vragen als hij tussentijds vertrekt. "Dat gunnen we elkaar", zegt de linksback. "Dat is uiteindelijk ook de bedoeling, want zo werkt de voetbalwereld."

Algemeen directeur Wilco van Schaik bevestigt dat. "De waarde voor een club als NEC moet op het veld staan. Als je een contract verlengt, dan heb je daarmee de waarde gezekerd. Souf moet nu gewoon goed voetballen: voor zijn eigen carrière, voor zijn team en daarnaast verdienen de club en de speler als hij wordt verkocht. Een win-win situatie, daar hebben we duidelijke afspraken over gemaakt in het contract."

Iets winnen met NEC

El Karouani wil eerst succes halen met NEC. "Ik wil graag met NEC iets winnen dit seizoen. Dat is mijn doel. Te beginnen met de halve finale van de beker halen. We kunnen het als team echt laten zien, op een ander niveau dan. Maar het is ook al gelukt tegen Fortuna Sittard. We moeten op kunstgras spelen, maar een veld is een veld."

Souffian El Karouani naast Wilco van Schaik Foto: Omroep Gelderland

Bij NEC zijn ze niet alleen blij met de contractverlenging vanwege het financiële voordeel. "Als mens is hij prettig in de groep, maar ook als voetballer", verklaart Van Schaik. "Want hij bestrijkt de hele linkerkant, maakt doelpunten en heeft snelheid. En hij is bereid heel veel meters te maken. Hij is heel energiek en altijd aanwezig. Als Souf binnen komt, dan schijnt de zon. Dus we zijn blij dat de voetballer Souf blijft, maar ook het ventje Souf."