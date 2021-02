Vitesse door bekerzege met meer ontspanning richting FC Twente

"Je merkt dat de bekeroverwinning heel belangrijk was voor ons vertrouwen. Dat zie je ook wel terug op de training", merkt middenvelder Patrick Vroegh. "Je ziet dat er nu toch weer een stukje extra plezier is en dat er ontspanning is op de gezichten. Dat is wel even goed. Maar we moeten ook zorgen dat we er zondag gefocust tegenaan gaan."

Voor Vroegh lonkt tegen FC Twente een basisplaats. Die had hij ook al in de uitwedstrijden tegen SC Heerenveen en Excelsior. Vooral in die laatste wedstrijd liet de middenvelder zijn klasse zien. "Daar heb ik ook veel complimenten voor gekregen, dat doet me goed. Dat geeft me vertrouwen. Net zoals het feit dat het erop lijkt dat ik zondag weer ga spelen."

Extra werk buiten de training

Want minuten maken is nodig voor de pas 21-jarige middenvelder. "Dat vind ik nog steeds. Want alleen dan word je een betere voetballer. Ik ben blij dat ik nu de kans krijg en zal dat zo goed mogelijk invullen. Of het lastig is na een hele tijd niet voetballen? Dat valt mee, ik doe buiten de trainingen om ook veel extra werk. Zo kan ik het makkelijker lang volhouden."

'We moeten drie punten pakken'

Thomas Letsch laat nog in het midden of Patrick Vroegh speelt. Hij zegt dat Matus Bero hoogstwaarschijnlijk terugkeert in de selectie. Maar hij trainde vrijdag nog niet alles mee. De trainer wil het liefst ook niet te veel wijzigen na de winst in de beker afgelopen dinsdag. Buiten het feit natuurlijk dat Eli Dasa weer in de basis staat in plaats van Million Manhoef.

"Wanneer je namelijk een wedstrijd wint, helpt dat bij ons zelfvertrouwen. Dan werk je iets makkelijker naar de volgende wedstrijd toe", stelt de coach. Het wordt wel tijd dat we weer drie punten gaan pakken, dat moet ook. Want drie wedstrijden één punt pakken is gewoon te weinig. Al is het wel normaal dat een team een keer zo'n fase meemaakt in het seizoen. Nu is het alleen belangrijk dat we weer terug gaan komen."

En dat moet Vitesse doen tegen het FC Twente dat de laatste weken ook weinig punten pakt, maar dat zegt niks, vindt de Duitse coach. "Twente heeft met Danilo, Menig en Narsingh drie kwalitatief zeer goede aanvallers. Zij zijn in de omschakeling heel gevaarlijk. Maar nogmaals, we moeten natuurlijk nu de drie punten pakken."

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Dasa, Vroegh (Bero), Tannane, Tronstad, Wittek; Openda en Broja.