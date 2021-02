Maatregelen tegen schaatsdrukte, politie haalt honderd man van het ijs

In Hattem worden schaatsers van het ijs van de Hoenwaard gehaald.

'Blijf weg van de uiterwaarden'

Rijkswaterstaat waarschuwde vrijdagochtend niet te schaatsen op de uiterwaarden.

De parkeerplaatsen van de Randmeren tussen Putten en Nijkerk zijn in handen van verkeersregelaars, zoals Joop Ploeg. "Gisteren was het hier een beetje een chaos", zegt hij. "We staan er vandaag voor het eerst."

Ploeg vindt het prachtig, al die schaatsers. "Het is wel een beetje koud." De verkeersregelaar schat dat hij vrijdagochtend al een 'paar honderd' schaatsers heeft gehad. "Maar er zijn er die na een half uur weer weg zijn. Die vinden het te koud."

De gemeente Wageningen verbiedt vrijdag nog te parkeren bij de Grebbedijk. "De hulpdiensten moeten het gebied kunnen bereiken", twittert de gemeente. Het parkeerverbod geldt voor beide parkeermogelijkheden tussen de jachthaven en de Blaauwe Kamer.

Schaatsbond KNSB roept mensen op verstandig te zijn als ze willen gaan schaatsen op natuurijs. "Blijf dicht bij huis. Zoek vijvers, grachten of sloten in je eigen woonplaats. Wil je zeker weten dat het ijs veilig is en de omstandigheden coronaproof zijn, ga dan schaatsen bij de lokale natuurijsclub. Ga niet schaatsen op bevroren open water, want daar is de ijskwaliteit onbetrouwbaar", drukt de bond de liefhebbers op het hart.

Op open water dat bevroren is, zoals grote meren, vaarten en kanalen, is de ijskwaliteit onbetrouwbaar, zegt de schaatsbond. Levensgevaarlijk, dus ga daar niet heen, is het dringende advies.