Veldverwarming draait op volle toeren, De Graafschap klaar en fit voor MVV

De wedstrijd tussen De Graafschap en MVV, zaterdagmiddag (14.15 uur) op de eigen Vijverberg, gaat zeker door. Het veld is door verwarming niet bevroren en bespeelbaar. De selectie van trainer Mike Snoei is fit.

Maandag trainde De Graafschap vanwege de hevige sneeuwval in de topsporthal in Doetinchem. "Op een houten vloer met een redelijke demping. We zijn daar goed doorheen gekomen", weet Snoei. "Een dag later stonden de spelers op het kunstgrasveld van De Bezelhorst.

IJsvrij

Vrijdagochtend, de laatste voorbereiding op weg naar het thuisduel met MVV, vond weer plaats in het stadion. "Niet ideaal, maar gezien de omstandigheden moeten we tevreden zijn. Er is door de mensen van de club een uitstekende prestatie geleverd. Het veld is ijsvrij en niet bevroren. De veldverwarming doet zijn werk en we gaan morgen gewoon spelen. Ik ben daar erg blij mee. We willen ook graag in het ritme blijven", reageerde Snoei tijdens het wekelijkse mediapraatje.

Het goed laten functioneren van de verwarming onder het veld is kostbaar. "Dan praat je al gauw over een bedrag tussen de 20 duizend en 25 duizend euro, vertelt directeur Hans Martijn Ostendorp. "Nu ligt dat verbruik natuurlijk nog wat hoger. Wij wilden graag spelen en dat gaat nu ook lukken."

Almere City FC

De wens om te voetballen vanuit de club is begrijpelijk. De Graafschap kan de nummer twee Almere voorbij steken, dat zijn wedstrijd van vanavond tegen FC Volendam al afgelast zag worden. De Graafschap staat nu gelijk met Almere, met wel een duel minder gespeeld. Het verschil met SC Cambuur bedraagt drie punten. De Friezen spelen dinsdag pas. De Graafschap kan dus op gelijke hoogte komen met de koploper.

Snoei heeft ook nog eens de beschikking over een complete en fitte selectie. Ook Mo Hamdaoui is er weer bij, maar de rappe vleugelspits richt zich volgens de trainer op het uitduel van volgende week tegen NEC. "Verder is iedereen inzetbaar." De Graafschap won de laatste vijf wedstrijden op rij. Op 2 januari werd voor het laatst verloren, uit bij Almere City FC.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Leemans, Verbeek; Konings en Seuntjens.