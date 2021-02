Niet knippen, maar klussen: afgebrande kapsalon krijgt tijdelijke plek

Keihard wordt er gewerkt aan het nieuwe, tijdelijke onderkomen in Zevenaar na de brand in hun eigen pand. Er wordt niet geknipt, maar geklust. De kappers van Your Hair Expert willen namelijk alles klaar hebben als begin maart - zo hopen ze - de kapsalons weer open mogen.

Op 3 januari verwoestte een brand de salon aan de Mallemoolen. De brand brak uit aan de achterkant van het pand. Ook bovengelegen appartementen moesten tijdelijk worden ontruimd. Het vuur bleek te zijn aangestoken. Een dag later werd een jongen van 13 jaar aangehouden als verdachte. Hij is vlak daarna weer vrijgelaten. De schade die de brand had veroorzaakt bleek groot; van de kapsalon was niks meer over. De dames van Your Hair Expert gingen daarom op zoek naar een tijdelijke locatie.

Hopen en afwachten

Inmiddels is die gevonden in de Grietsestraat, ook in het centrum van Zevenaar. Eigenaar Jantine Vlastuin kan het huren totdat de salon aan de Mallemoolen weer is opgeknapt. "Dat gaat zeker een half jaar duren", verwacht Vlastuin. "Alle verbrande spullen zijn er in ieder geval al uit, het kon allemaal zo de container in. Eerst moet het vanbinnen helemaal aangepakt worden, voordat we het opnieuw kunnen inrichten. "

Daarom ligt nu de prioriteit bij het inrichten van de tijdelijke locatie. "We werken heel hard om dat zo snel mogelijk klaar te krijgen", aldus Vlastuin. "Het is een grote ruimte, dus we kunnen ons werk coronaproof blijven doen. "

Er moet van alles geregeld worden, van water- en elektra-aansluitingen, tot het regelen van nieuwe stoelen en kappersspullen. Vlastuin hoopt dat ze begin maart open kan. "Ja, daar gaan we nu wel van uit, maar je weet nooit hoe het loopt. Eerst maar weer de volgende persconferentie afwachten. "

