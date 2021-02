'Ze moeten gewoon naar school', grote zorgen over jongeren in coronatijd

Van Ommen: "De gemeenten moeten voor buitenactiviteiten gaan zorgen. En de scholen zouden bijvoorbeeld kunnen kijken naar de mogelijkheid van kleinere klassen. De jeugd moet nu écht weer naar school."

Susan van Ommen is naast raadslid voor D66 in Arnhem ook docente aan het Rijn IJssel College in Arnhem. Ze geeft les aan mbo-studenten. Al vroeg in de huidige lockdown merkte ze dat de stemming kelderde. De politica zegt: "Ik kreeg ouders in paniek aan de telefoon. Ze zeiden dat hun kind thuiszat, volkomen depressief. Dat ging dan over jongeren die voorheen niet zulke klachten hadden."

Recent was ze betrokken bij het opstarten van zogeheten mentorklassen. "Ook daar heb ik huilende studenten voor mijn neus gehad, die het echt niet meer zien zitten", zegt ze.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Zie ook: Een op de vijf jongeren drinkt meer alcohol tijdens lockdown, overgrote deel is somberder

Voor het eerste alleen op vakantie

In het Right Markt-onderzoeksrapport dat Omroep Gelderland vrijdag publiceerde - naar de beleving van coronamaatregelen onder jongeren in de provincie - komt onder meer naar voren dat jonge mensen het zwaar hebben met het naleven van alle maatregelen. Niet alleen zien ze minder vrienden, ook het thuiszitten bij hun ouders valt ze zwaar.

Dat is ook wat Van Ommen erin teruglas: "Wat mij al lezende opvalt, is dat heel veel jonge mensen zich gewoon keurig aan de regels houden. En het tweede dat me opvalt, is dat bijna 80 procent een stuk ongelukkiger is dan vóór corona, door alle maatregelen."

Van Ommen: "Voor mij betekende jong zijn in mijn pubertijd: mijn eerste relatie, voor het eerst zonder ouders op vakantie, elk weekeinde werken in de horeca: allemaal zaken die nu niet kunnen."

En er moet wat aan gebeuren, meent ze. "De gemeenten kunnen zeker iets doen. Meer buitenactiviteiten, meer sportactiviteiten, actief aan de slag gaan met die jongere generatie. En verder zouden scholen aan kleinere klassen kunnen denken. Want de scholen moeten nu echt weer open."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een jaar niet mee doen desastreus

Dat het er niet goed uit ziet voor de jongeren anno nu, concludeert ook Marlous Kleinjan. Zij las het rapport ook en ziet dat jongeren in Gelderland meer alcohol en drugs zijn gaan gebruiken.

Als Hoofd Jeugdzaken bij het Trimbos Instituut volgt Kleinjan een groot aantal internationale gedragsstudies naar jongeren en de coronamaatregelen. Kleinjan: "Door de maatregelen kunnen jongeren elkaar minder ontmoeten, ze kunnen minder naar buiten. Dan kan het zijn dat je door verveling of door eenzaamheid meer drugs gaat gebruiken. Om toch een beetje de stimulus te gaan voelen."

Ze vervolgt: "Niet alleen nationaal, ook internationaal wordt op dit moment aan de alarmbel getrokken. Uit onderzoeken komt naar voren dat het zo lang thuishouden van de jeugd desastreuze gevolgen kan hebben. Dan heb je het over de kansen op de arbeidsmarkt, die gewoon minder worden voor een jongere die bijvoorbeeld een jaar onvoldoende of geen onderwijs heeft gehad. Maar ook op het gebied van geestelijke gezondheid kunnen de gevolgen van het somber worden, en vervolgens het toeslaan van depressiviteit enorm zijn."

De lockdown doorkruist een aantal typische aspecten van adolescentie. Kleinjan: "Adolescentie in de jeugd is toch een periode waarin jongeren meer uit het gezin komen. In deze periode trekken ze meer naar leeftijdsgenoten toe. Dat kan nu dus echt minder. Met de scholen dicht is het lastiger voor jongeren elkaar te ontmoeten. En dat is wel echt zorgelijk."

Gevolgen ook 'straks' nog voelbaar

Zowel Van Ommen als Kleinjan wijst op de toegenomen druk op de geestelijke gezondheidszorg, die mede is ontstaan doordat meer jongeren zich meldden bij een psycholoog.

De effecten van de huidige coronacrisis kunnen daarnaast weleens veel langer voelbaar zijn dan enkel tijdens de lockdownfase.

Kleinjan: "Jongeren komen straks uit de lockdown en ervaren dat hun vriendschappen verwaterd zijn, dat een netwerk waar ze op bouwden verdwenen is. Ook dat gaat een nieuwe golf van nare ervaringen veroorzaken, ben ik bang."

Omroep Gelderland vroeg jongeren hun eigen verhaal te doen, zie hier: