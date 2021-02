Geen carnaval in Kerkdriel, maar wel een nieuwe prins

Geen carnaval betekent in veel plaatsen ook geen nieuwe prins. Het is dan ook niet het meest bruisende jaar om prins te zijn. Toch hebben ze in Kerkdriel wél een nieuwe prins benoemd.

Ted Collard is de nieuwe prins in Teskesdurp, Kerkdriel. Prins Ted d'n Urste is als supermarktmanager een bekend gezicht in het dorp. Hij komt uit een echte carnavalsfamilie, zijn vader was ook ooit prins. Al sinds februari 2020 wist Ted dat hij prins zou worden, maar hij moest het tot onlangs geheimhouden. De bekendmaking ging traditiegetrouw met veel spektakel. In het bloeiende carnavalsplaatsje is het goed gebruik om de aankondiging te doen via een originele Facebookpost. "We maakten een filmpje wie van het bestuur, het fitste was. Want in het jaar van corona, moet de prins natuurlijk wel fit zijn."

Ons Chris, al langer in het hoog dan dat ie er nie in zit. Het leven als adjudant, vorst maar vooral ook prins is niet... Posted by Teskesdurp on Saturday, January 30, 2021

Sporen verdiend

Ted bleek de fitste. De echte reden was uiteraard anders. Collard heeft bij de carnavalsvereniging zijn sporen inmiddels wel verdiend. Hij vervulde allerlei verschillende rollen en was dus nu klaar voor het prinsschap. Dat het zo'n bijzonder jaar zou worden, had hij van tevoren niet kunnen bedenken. Naarmate het jaar vorderde werd duidelijk dat het een ander soort carnaval zou worden. Toch is Ted nog steeds blij dat hij dit jaar tot prins is benoemd.

Meer dan feesten

"Prins zijn is niet alleen feesten in de kroeg, het is ook naar anderen omkijken. En dat kan dit jaar nog steeds heel goed", vindt hij. Bovendien heeft Collard als prins al heel wat bereikt. "We zouden dit jaar voor het eerst met alle horeca samen in een tent in het centrum van het dorp carnaval vieren. Maar dat hopen we nu volgend jaar te doen."

De afgelopen jaren was het doel van het bestuur om van Kerkdriel weer een bloeiend carnavalsdorp te maken, zodat de mensen niet naar het nabijgelegen Den Bosch en Zaltbommel zouden trekken. "We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg."

Meer zien? Kijk dan maandag 15 februari naar Café Carnaval om 17.20 uur. De uitzending wordt ieder uur herhaald.