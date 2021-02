Studieplekken voor leerlingen die anders tussen wal en schip vallen

"Ik merk dat ik thuis sneller in een bepaalde sleur kom", legt Mehran Khanpour, die hbo communicatie studeert, uit. "Je bed staat bovendien op twee meter loopafstand. Zeker met dit weer, kruip je er dan weer sneller terug in."

'Afzonderen, kan thuis niet'

"Hier is veel meer rust", omschrijft Mehran de locatie waar de jongerenwerkers van Presikhaaf University nu plek bieden. "En de ruimte om je helemaal af te zonderen. Die heb ik thuis echt niet."

"Ik hou van mijn familie", benadrukt ze. "Maar een andere energie en andere gesprekken, is soms wel fijn."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Een aantal jongeren wonen bijvoorbeeld in een flat, vijf hoog", licht begeleider Abellatif toe. "Op zestig vierkante meter, met vijf kinderen. Dan wordt het heel lastig om een bureau te hebben waar je rustig kunt studeren."

'Voor deze kinderen extra belangrijk'

Het is een groep die volgens Abellatif binnen de huidige regels tussen wal en schip valt. "Dus we zijn heel blij dat ze nu toch ergens terecht kunnen. Daardoor kunnen we gelijke kansen bevorderen. De coronacrisis raakt iedereen: alle lagen. Maar voor deze kinderen is het extra belangrijk dat ze toch hulp krijgen."

Had de gemeente niet al eerder op deze behoefte in moeten spelen? "Lastige vraag", vindt Abellatif. "De crisis kwam uit het niets. Daarin moet je snel anticiperen en tijd was er niet. Maar kinderen mogen natuurlijk niet verdrinken in alles wat er gebeurt. We hebben de afgelopen tijd al wel veel kunnen doen, toch blijft het moeilijk."

'Liefst centrum in elke wijk'

De jongerenwerker ziet dat er inmiddels de nodige initiatieven zijn, waar gestudeerd kan worden. "Maar het mooiste zou zijn als elke wijk een centrum als dat van ons heeft."

Wethouder Hans de Vroome is blij met de samenwerking tussen gemeente, scholen en jongerenwerkers. De vraag naar studieplekken voor de groep die niet naar de noodopvang kan omdat hun ouders een cruciaal beroep hebben of er sprake is van een duidelijke kwetsbaarheid, kwam volgens De Vroome vrij laat aan het licht. "Die behoefte kan natuurlijk ook groeien als je langer thuiszit."

De wethouder meent dat er nu voldoende plekken worden aangeboden. "Ik heb daarna niet meer gemerkt dat er nog veel extra vraag naar is."

Aya El Malki uit 5 vwo is blij met het initiatief in de Arnhemse wijk Presikhaaf. "Dit zorgt ervoor dat ik geen achterstanden oploop. Dat is iets wat we natuurlijk niet willen."

Zie ook: Gebrek aan goede studieruimtes, gemeente komt in actie