Daklozen slapen in de vrieskou, het Rode Kruis haalt ze van de straat

Om acht uur ’s avonds heeft Henk van Hummel de bus opgehaald. Samen met twee collega’s rijdt hij door de stad langs plekken waarvan hij weet dat er regelmatig daklozen slapen. Aan de Apeldoornseweg bijvoorbeeld, daar staat een bekend schuurtje. Rond half 11 neemt de ploeg daar poolshoogte. "Onze gast is er nog niet. Het schuurtje is op slot", zegt Henk.

Hij en zijn collega’s vervolgen hun weg. In het centrum doen ze ook een ronde. Bij het gemeentehuis ligt een bekende, Geert. Hij heeft veel dekens bij zich en een matje waar hij op ligt. Hij krijgt een kop koffie en ze vragen hem om mee te gaan naar de opvang.

'Ik slaap prima buiten'

"Ik hou niet van verplichtingen", zegt Geert. "Maar het moet. Dus ik ga mee." Hij vouwt zijn dekens op en stopt ze in een grote tas. Zelf vindt hij het niet te koud om buiten te slapen. "Er zijn bepaalde factoren als je fatsoenlijk wil slapen. Warmte is er wel eentje, dus ik heb veel dekens. Ik slaap prima buiten. Maar als het mij verplicht wordt, dan moet het maar."

"In verband met de veiligheid is er een wettelijke verplichting dat daklozen met ons mee moeten", legt Henk uit. "We proberen ze met ons mee te laten gaan, willen ze dat niet dan verwittigen we de mensen boven ons. Soms moet de politie ze dan van de straat pakken.”

Geert wordt van straat gehaald. Foto: Omroep Gelderland

Geert gaat mee. Maar hij waarschuwt de Rode Kruis-medewerkers wel. "Ik heb bepaalde slaapallergieën. Als het echt niet lukt daar te slapen, ga ik weg." Vandeweek sliep Geert ook al binnen. "Toen was hij tevreden", zegt Henk. "Toch gaat hij weer buiten slapen. Hij wil niet gebonden zijn en zijn eigen weg gaan. Dat kan ik ergens ook wel weer begrijpen."

Dankbaar werk

Als Geert is afgeleverd bij de opvang, gaat het team door tot een uur of twaalf. Ze zullen geen daklozen meer aantreffen. Maar dat deert niet. Eén iemand helpen is al voldoende. Henk: "Het is dankbaar werk. Als we een glimlach krijgen zijn we tevreden. We doen het met hart en ziel."