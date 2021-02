Eindelijk goed ijs, maar de schaatsvereniging uit Nijkerk verdient er niets aan

Voorzitter Henri van Ramshorst van SVVN legt met lichte teleurstelling in zijn stem uit dat het besluit vast staat. "Het is mooi ijs", zegt hij. "Maar als wij een baan gaan vegen, dan worden wij door de gemeente als beheerder gezien."

Langs de dijk is het ijs zeker tien centimeter dik en een stuk verderop ligt een zwarte plaat ijs. Sinds 2012 zijn de omstandigheden niet zo goed geweest voor het schaatsen op natuurijs. Maar vanwege de coronamaatregelen wil de vereniging geen verantwoordelijkheid nemen voor een schaatsbaan en de koek en zopie.

Koek en zopie

SSV Nijkerk beschikt niet over een natuurijsbaan en de vereniging schaatst zodra het hard genoeg heeft gevroren op het Randmeer. De schaatsbaan die ze dan normaal vegen maakt het schaatsen makkelijker voor iedereen. "Maar ik ga hier niet staan met een stok en zeggen dat iedereen anderhalve meter afstand moet gaan houden. En als er wat gebeurt en iemand loopt een besmetting op hier op het ijs dan krijgen wij wel de verantwoording en dat willen we totaal niet", zegt Van Ramshorst.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Andere winters verzorgde SSV Nijkerk ook de 'koek en zopie' op het ijs. "De verkoop spekt de kas", aldus Van Ramshorst. "Maar ook dat gaan we niet doen vanwege corona."

Hoeveel inkomsten de schaatsclub hierdoor misloopt, staat niet vast. Van Ramshorst vindt het moeilijk om een inschatting te maken wat ze precies zouden hebben verdiend dit weekend: "Het loopt wel in de duizenden euro's, zo tussen de 5000 en 7000 euro."

Toch drukte

Dat de schaatsclub geen schaatsbaan veegt, betekent niet dat het stil is op de het Randmeer. "Donderdag om 11.00 uur was het al hartstikke druk", zag de voorzitter van SVVN, die met andere leden van de vereniging vrijdag ook zelf een tocht gaat maken. In de middag stuurde de politie iedereen van het ijs omdat het te druk zou zijn geworden.

Nu er eindelijk goed ijs ligt is het voor de schaatsers moeilijk te verteren dat corona roet in het eten gooit. De club heeft sowieso een zwaar jaar achter de rug. Door corona konden leden ook niet op trainingsavonden bij elkaar komen. Van Ramshorst: "De mensen willen gewoon het clubgevoel hebben en dat kunnen we nu niet creëren. Als er nog zo'n jaar is, dan gaan we heel veel leden kwijtraken."