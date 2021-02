Inwoners van Scherpenzeel stemmen op 17 maart ook over fusie

Een meerderheid van de gemeenteraad van Scherpenzeel heeft akkoord gegeven voor een laatste peiling onder de inwoners. Die vindt tegelijk plaats met de Tweede Kamer-verkiezing van 17 maart. De peiling gaat over de fusie met Barneveld. Het college van Scherpenzeel is tegen die gedwongen fusie.

In de Tweede Kamer werd donderdag gesproken over gemeentelijke herindelingen. Dat debat is in Scherpenzeel ook gevolgd. Maarten Zwankhuizen (SGP): "Het ging over draagvlak, draagvlak en nog een keer draagvlak."

Bij voorgaande peilingen bleek dat er niet veel draagvlak is onder de inwoners van Scherpenzeel voor een herindeling. Klaassen (CDA) maakt zich zorgen over de polarisatie die door zo'n peiling kan ontstaan: "Het is nu rustig, maar de geest is zo weer uit de fles." De andere oppositiepartijen stemden vanwege de angst voor polarisatie tegen. Aat van de Peut (CU): "De beslissing tot herindelen is al genomen. Geeft zo'n peiling onrealistische verwachtingen?"

'Provincie betaalt de peiling'

Eppie Klein, de nieuwe waarnemend burgemeester van de gemeente, legt de raadsleden uit dat er nu nog niet gesproken wordt over welke vraag, of vragen er gesteld gaan worden tijdens de peiling. Terwijl die vraagstelling voor de oppositie van groot belang is.

Klein legt uit dat na het besluit van Gedeputeerde Staten zienswijzen kunnen worden ingediend. Die zienswijzen worden door de Provinciale Staten en daarna ook in de Tweede en Eerste Kamer meegewogen in hun oordeel. Volgens Klein is Gedeputeerde Staten voor zo'n peiling en hebben ze de wens uitgesproken dat Barneveld eenzelfde peiling organiseert. Klein gaf ook aan dat de kosten, grotendeels, worden gedragen door de provincie.

Het CDA, de oppositiepartij die de afgelopen maanden erg kritisch is geweest op het 'fusiebeleid' van het college, bleek tijdens de stemming tóch voorstander van deze peiling.

CDA schuift op naar het midden

Datzelfde CDA heeft ook geprobeerd een raadsbrede motie op te stellen, waarin wordt opgeroepen een excuusbrief te sturen aan de vorige waarnemend burgemeester Harry de Vries. Met die motie wil ze een streep zetten onder de strijd van de afgelopen jaren en vooral over het debat dat voortkwam uit het rapport van professor Frissen eind vorig jaar. Dat lukt niet helemaal.

De grootste partij in de gemeenteraad, GBS, is het niet eens de toon en strekking van de tekst. Ze zijn nog altijd heel boos op de provincie Gelderland, die er in het rapport van Frissen ook behoorlijk van langs kreeg.

Bananenrepubliek

"Gelderland is toch geen bananenrepubliek? Wij hopen dat Provinciale Staten afstand wil nemen van dit onzalige idee van een gedwongen huwelijk. Scherpenzeel voelt zich verraden", aldus fractievoorzitter Henk Brons. Marieke van de Beek (CU) is niet te spreken over deze opstelling: "De heer Brons gaat op dezelfde voet verder als altijd en schoffeert de Commissaris van de Koning." De overige partijen zochten ook vooral naar een manier om de komende jaren samen verder te kunnen.

De andere collegepartij, SGP, ging na enig aarzelen wel akkoord met de motie. Zo verschoven de verhoudingen in de gemeenteraad behoorlijk. SGP werd wat milder richting de oppositie en het CDA schoof op richting het midden van het fusiedebat. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de excuusmotie. Dus kan de huidige waarnemend burgemeester Eppie Klein, namens de raad, een excuusbrief schrijven aan zijn voorganger.

