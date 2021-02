Bloemisten verkopen nauwelijks Valentijnsrozen vanwege de kou

René Frieling staat iedere zaterdag met zijn bloemen op de markt in Arnhem. Maar vandaag niet. "Het is gewoon te koud, het is overdag soms -5. Dan gaat het niet goed met de bloemetjes. Dan bevriezen ze allemaal." Door niet te gaan, mist Frieling heel wat inkomsten.

Gelukkig heeft hij samen met zijn vrouw ook nog een bloemenzaak in het centrum van Duiven. Maar ook daar drukt het winterweer in combinatie met de coronaregels van de overheid de bloemenverkoop.

Corona, bloemen uit het zicht

Bloemisten mogen geen klanten in hun zaak ontvangen. Rode rozen en andere liefdesboeketten mogen wel buiten uitgestald worden, maar daar zit dus het probleem: buiten is het nu te koud voor snijbloemen.

Dus staan er geen opvallend fleurige boeketten voor de deur die mensen in het voorbijgaan kunnen kopen. En dat is even wennen. "Waar zijn de boeketten gebleven?", vraagt een klant. "Binnen mevrouw, kijk." Door de geopende deur kan ze nog precies een paar bekijken. Ze neemt de moeite om te vragen, maar niet iedereen doet dat. En dat merkt Frieling in de verkoopcijfers, die zijn lager dan voorheen.

Bloemenveiling: kwart minder

Frieling is niet de enige. Bij bloemenveiling Plantion in Ede merken ze dat de vraag naar bloemen overal lager is deze valentijnperiode. "We hebben over de hele week een kwart minder aanvoer gehad ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt commercieel directeur Guus van Logtestijn.

"Normaal worden er de hele week voor Valentijnsdag volop bloemen verkocht. Maar nu hadden we van dinsdag tot en met donderdag maar een beperkt aanbod." Gisteren, vrijdag, zijn er wel veel bloemen verkocht. Daar heeft Van Logtestijn wel een verklaring voor: "Vorig jaar was 14 februari op een vrijdag en nu op zondag, dus de bloemist heeft nog een aantal dagen bloemen te verkopen."

Dure rozen

Frieling is terughoudend met het inkopen van de rode liefdesbloem, zeker omdat die nu extra duur is. "Normaal verkoop ik rode rozen voor ongeveer 1 euro 50 per stuk, nu moet ik er toch minimaal 3 euro 50 voor hebben." Dus wil hij er niet mee blijven zitten.

Maar hij benadrukt dat er bij hem bloemen, ook rozen, genoeg zijn. Zeker als mensen vooraf hun boeketten bestellen. "Dan worden ze zondag ook nog eens gratis bezorgd", zegt hij erbij. En voor de mensen die langskomen voor een boeket: die moeten even door de deuropening kijken.

Marktkooplieden

Overigens lijken vooral marktkooplieden last te hebben van de vrieskou, omdat ze hun kramen niet vorstvrij kunnen maken. Bloemisten op een eigen locatie met vaste klantenkring hebben er minder last van, blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland.