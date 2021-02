Extra geld SV Grol voor woningen op Wilgenpark 'die toch niet worden gebouwd'

Paul Wallerbos van de gelijknamige eenmansfractie in Oost Gelre vindt echter dat de wethouder een 'diepgele kaart' verdient. "Hij had hierover de gemeenteraad moeten inlichten, die gaat over het budget", zegt Wallerbos. "Maar hij heeft het al notarieel laten vastleggen, waarna hij de raad inlicht."

Het Wilgenpark is de voormalige thuishaven van voetbalvereniging Grolse Boys, dat inmiddels is gefuseerd met SV Grol en is ingetrokken op Sportpark Den Elshof. Grolse Boys heeft het Wilgenpark verkocht aan de gemeente voor 170.000 euro. Op de plek van de voetbalvelden komt een grote visvijver, die in de winter bij vorst als schaatsvijver kan fungeren.

100.000 euro rijker

Wallerbos had opgevangen dat er mogelijk aan de rand van het complex, aan de zijde van de Beltrumseweg, mogelijk vier huizen worden gebouwd. In de deal met SV Grol zou zijn vastgelegd dat de voetbalvereniging 25 euro per vierkante meter ontvangt. Wallerbos berekende dat Grol daardoor 100.000 euro rijker zou worden.

De wethouder ontkent bovengenoemde deal niet. "De raad heeft in november 2020 besloten het complex aan te kopen en in de afrondende fase in december kwam de woningbouwclausule als laatste punt aan de orde", zegt Bonsen.

"De deal was de enige manier om rust te creëren tijdens het gesprek en ik had er geen moeite mee, want er komt daar toch geen woningbouw. De raad gaat inderdaad over het budget en toch heb ik het gedaan, want er komen zeker de eerste tien jaar geen woningen. En daarna zo goed als zeker ook niet", aldus de wethouder.