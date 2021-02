Dit gebeurt met je haar als je niet naar de kapper mag

Coronahaar. Foto: Omroep Gelderland

Elisabeth uit Zutphen schrijft dat ze 4 november haar kapper voor het laatst heeft gezien. "Ik zou op 17 december weer gaan", legt ze uit en dat was kort na de tweede lockdown. Gelukkig qua timing is ze niet echt geweest. "In maart (vorig jaar, red.) zou ik op 18 maart gaan, drie dagen daarvoor was de start van de eerste lockdown."

Een enkele geluksvogel, zoals Berry (rechtsonder) uit Meteren, kan met een tondeuse uit de voeten. Maar kaal over straat durven is in deze kou geen aanrader.

'De pijn zit bij de kappers'

Monica Keyzer kan zich niet druk over de coronacoupes van ons allemaal maken. Ze zegt op Twitter: "Groeit wel weer aan. De pijn zit bij de kappers. Ik sprak m’n kapper laatst, een drama. Heeft in de vorige lockdown bij klanten thuis gekapt. Niet voor het geld, maar zijn veeleisende grachtengordeltypes namen wel een groot risico."

Haal ze maar eens uit elkaar, hond en kind in het huishouden van Joyce Slagt (linksonder) uit het Brabantse Veen.

'Die dooie punten joh'

Sinds circa de lente van 2019 heeft ze geen kapper meer gezien, zegt Nathalie uit Apeldoorn. "Veel mensen praten over uitgroei. Heb ik ook. Maar die dooie punten joh, vooral met zwart aan."

Voor dit Statenlid is het ook al even geleden.

Paul Hendrix (onder, tweede van rechts) uit Arnhem deelt zijn coupe op onze Facebook. "Op dit moment ziet het er zo uit", schrijft hij erbij. En Laura Langhorst (onder, tweede van links) probeert al weken het donkerpaars uit haar kapsel te krijgen.

Wat Hendrix durft, gaat Iris echt te ver. "Nou, écht geen foto, hoor", schrijft ze. "Maar voor het laatst naar de kapper geweest in augustus. Ik moest eigenlijk in oktober weer, maar dat durfde ik niet..."

De in Velp studerende Quirijn Brinkman gaat normaal gesproken elke zes weken naar de kapper. "De laatste keer was in oktober. Er mag wel acht centimeter vanaf!"

Quirijn Brinkman. Foto: eigen foto

Willy van Huet uit Arnhem denkt met weemoed terug aan 5 november toen ze voor het laatst in de kappersstoel zat. En het commentaar bij haar eigen foto is eigenlijk overbodig, weet Jolanda Bosveld (rechtsboven) uit Westervoort: "Mijn pony is te lang."

Willy van Huet Foto: eigen foto

