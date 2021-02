Vijf maanden cel voor relschopper die fiets onder waterkanon gooide

Nunspeter Marcel de Ruiter krijgt vijf maanden celstraf, waarvan twee maanden voorwaardelijk, voor zijn rol in de rellen in Eindhoven van eind januari. Dat bepaalde de rechtbank in Den Bosch woensdag.

De 47-jarige Nunspeter gooide een fiets naar een waterkanon van de politie. Het gevolg was dat het kanon een lekke band kreeg en even een tijdje niet inzetbaar was. Daarom moet de De Ruiter ook een schadevergoeding betalen. De officier van justitie eiste voor de politierechter zeven maanden cel.

De Ruiter voerde actie omdat hij tegen de coronaregels is. Hij werd op 5 december ook al opgepakt in Nunspeet, toen omdat hij zich niet kon identificeren.

De politie kwam er aan te pas omdat Marcel samen met vijf anderen geflyerd zou hebben zonder mondkapje in het winkelgebied van Nunspeet. Hij zit in een club die zich Wakker Nunspeet noemt. En die mensen gaan op verschillende plekken demonstreren tegen de coronamaatregelen. Onder meer in Eindhoven dus en daar ging het mis.

Plunderingen

Marcel zegt dat hij daar even de controle verloor, omdat hij zag dat het waterkanon een vrouw volop in het gezicht spoot. Op sociale media circuleren allerlei reconstructies en tijdlijnen die moeten aantonen dat dit verhaal klopt. Anderen zeggen dat hij alleen het filmpje gebruikt om zijn daad min of meer goed te praten.

De rechter rekent de Nunspeter vooral de gevolgen het gooien van de fiets zwaar aan. Want mede omdat het waterkanon een lekke band kreeg, liepen de rellen uit op plunderingen. Marcel zelf zit al sinds 28 januari vast.

