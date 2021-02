Meer kinderen getest op corona, nu het 'snotneuzenbeleid' strenger is

Al voordat de basisscholen weer open gingen, lieten meer ouders hun kinderen testen op corona. De GGD's in Gelderland zien sinds enkele weken een lichte toename in de teststraten.

Omdat er geen grote corona-uitbraken zijn op een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf, denkt de GGD Gelderland-Zuid vooral dat ouders voorzichtiger zijn. "Mogelijk hebben ouders hun kinderen voor de zekerheid laten testen, zeker nu het toelatingsbeleid voor neusverkouden kinderen recent aangescherpt is."

Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen sinds maandag niet naar school als ze klachten hebben, het zogenaamde 'snotneuzenbeleid'. Ook moeten ze thuisblijven als ze in contact zijn geweest met iemand met corona. Ze kunnen zich dan ook laten testen.

"Wij zien een toename van kinderen in de teststraat sinds enkele weken. We verwachten dat het aantal kinderen in de teststraat de komende weken verder zal toenemen nu de scholen weer opengaan", zegt GGD Noord- en Oost-Gelderland (NOG) in een reactie.

Met een wattenstaafje

Het testen bij kinderen gebeurt, net als bij volwassenen, met een wattenstaafje in de neus en mond. Alleen bij kinderen tot twee jaar gaat het staafje slechts tot voor in de neus en langs de binnenkant van de wang.

GGD NOG heeft een speciaal team voor het testen op kinderen, 'die daar ervaring en affiniteit mee hebben. Met een beetje afleiding wordt de test uitgevoerd en (kleine) kinderen ontvangen een dapperheidsdiploma na afloop'.

Sabbelwatten

Er bestaan ook 'sabbelwatten', maar die zijn volgens een RIVM-woordvoerder 'geen daverend succes'. "Je moet er lang op sabbelen en het materiaal wat je ermee krijgt, is niet altijd even goed. Het kan wel gebruikt worden, maar daar gaat de regionale GGD zelf over."

Als een ouder hun kind niet wil laten testen, moet het kind thuisblijven tot de klachten over zijn of totdat ze klachtenvrij door de quarantaineperiode van tien dagen zijn gekomen.

'Dat moet dan maar'

Sommige ouders zijn best bereid hun kind zo lang thuis te laten. "Dat moet dan maar. Ik ben daar best principieel in. Ik vind het niet nodig om mijn kinderen te laten testen. Als ze ziek zijn, blijven ze gewoon thuis", zo zegt Leander Dijkstra uit Arnhem.