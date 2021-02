Zakdoekjes nodig bij All you need is love-caravan in Ugchelen

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De hele week is de All you need is love-caravan al aan het toeren en donderdagochtend doet hij verpleeghuis Sprengenhof in Ugchelen aan. "We hebben een oproep gedaan aan familie en naasten van de bewoners", zegt activiteitenbegeleider Lisa Swensen. "Of ze een videoboodschap willen inspreken. Die krijgt de bewoner te zien. In deze tijd is dat zeker nodig. Een extra hart onder de riem."

Boodschap op de iPad

Als eerste is de 90-jarige bewoonster Foekje Vonk aan de beurt. Als ze plaats neemt op de stoel krijgt ze nog snel een lekkere warme deken om. Om geriefelijk de videoboodschappen - want ze heeft er maar liefst drie gekregen - op de iPad te bekijken.

"Wie wil u een boodschap sturen, denk je?", vraagt een activiteitenbegeleider. Het moet gezegd: aan deze man is een nieuwe Robert ten Brink verloren gegaan. Al kijkend naar het filmpje wordt er veel gesproken en zelfs gelachen.

Grote glimlach

"Hallo mama", klinkt er uit de iPad. Op het gezicht van de 90-jarige verschijnt meteen een grote glimlach. "Dit is een hele grote verrassing." Vonk zegt veel plezier aan het filmpje te beleven. Een voor een wijst ze haar familieleden op de iPad aan.

"We willen zeggen dat we het jammer vinden dat we nu niet zo vaak op bezoek kunnen komen. Gelukkig kan ik af en toe komen. Daarom nu dit filmpje met ons allen", zegt de dochter van de 90-jarige op het filmpje. "Daaag", klinkt het dan luid uit alle kelen.

"Er waren hele ontroerende momenten deze week", vertelt Lisa Swensen. En er zijn ook echt wel wat tissues aan te pas gekomen. De bewoners waren echt heel blij en verrast. Het was heel mooi."

