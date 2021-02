Schaatsen op natuurijs? Erik weet waar dat veilig kan

Alweer 12 jaar geleden was Erik Ekkel het flink zat. Zodra er eindelijk echt vorst was, wist hij niet waar hij het beste kon gaan schaatsen op natuurijs.

Dat probleem was voor de ICT'er uit Brummen meteen de oplossing. Erik besloot zelf een website te beginnen waar mensen binnen een minuut kunnen zien waar veilig op natuurlijs geschaatst kan worden.

De basis is zogeheten crowdsourcing legt hij uit. "Mensen sturen mij berichtjes over plekken waar het goed schaatsen zou zijn. Dan zet ik op een kaart een rode stip en ga ik filteren. Daarbij ga ik kijken of de tip ook echt is. Zodra blijkt dat het klopt wordt de stip groen en weten mensen dat ze daar terechtkunnen. Omdat ik dit al sinds 2008 doe, weet ik eerlijk gezegd eigenlijk al meteen na een tip of het serieus is of een grap. Maar ik check het altijd."

Flauwe grappenmakers

Uit ervaring weet Erik dat er ook flauwe grappenmakers zijn. "Dan krijg ik een tip dat er midden op de Noordzee geschaatst kan worden of ergens in een bos. Tja, dat worden natuurlijk nooit groene stippen."

Als motor achter de website met schaatskaart beseft Erik natuurlijk dat er nu coronaregels zijn. Maar volgens hem hoeft dat geen problemen op te leveren.

"Graag ga ik ervan uit dat mensen zelf ook goed opletten. En ik werk zo snel mogelijk zodat mensen bij drukte op een locatie meteen kunnen zien dat er nog andere plekken zijn waar zij ook kunnen schaatsen op natuurijs", legt hij uit.

Zelf nog geen ijs gezien

Sinds vorige week donderdag is Erik druk met het bijwerken van zijn website Ekkel.com waarvan inmiddels ook een app beschikbaar is die IJsmeester heet.

"Ja het is echt druk. Ik heb zelfs extra servers in gebruik om alles snel te kunnen blijven verwerken. Daardoor heb ik zelf nog geen ijs gezien. Maar komend weekend wil ik toch echt wel de schaatsen onderbinden. Want ik weet natuurlijk waar ik dan het beste terechtkan om te schaatsen."

Verslaggever Hans de Herdt zocht Erik Ekkel op:

