Bokser Stanley duikt elke week het ijskoude water in: 'Word je weer mens van'

“Als bokser was ik op zoek naar wat mij mentaal kan prikkelen”, vertelt Koemans. “Door het koude water in te gaan, merk ik dat je teruggaat naar de natuur, waardoor je meer mens wordt.”

Hij heeft zich nog nooit zo fit gevoeld. “Dit is een moment in de week waar ik naar uitkijk, omdat er in de coronatijd weinig kan. Je bent bezig met je gezondheid en ik word hier een stuk weerbaarder van.”

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Dat hij er vroeg voor moet opstaan, maakt de Achterhoeker niet uit. “Je staat gewoon met 10-0 voor als je op deze manier je dag begint. Dat kunnen weinig mensen zich voorstellen.”

Niet zomaar proberen

Iedereen kan volgens Stanley zwemmen in koud water, maar het is niet handig om dat zomaar te proberen als je het niet gewend bent. “Dat is gelijk ook wel een beetje het gevaar”, benadrukt hij.

“Heel veel mensen denken dat ze het kunnen, springen meteen het water in en krijgen een koude shock. Je moet beginnen met warm te douchen en daarna vijftien tot dertig seconden koud douchen. Dit kan je steeds verder uitbouwen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Stanley en zijn vrienden in het ijskoude water. Foto: Omroep Gelderland

Koemans geniet van de sfeer als hij samen met vrienden en mensen van de boksschool hiermee bezig is. “We zijn allemaal jongens met dezelfde passie. We willen met z’n allen de kou opzoeken. Je ziet dat iedereen op dezelfde frequentie zit en daardoor krijg je een goede energie.”

Sparren met Rico is zwaarder

Maar wat is nou zwaarder: sparren met boksmaatje Rico Verhoeven of elke week het koude water in? “Dan kies ik toch wel voor sparren met Rico", lacht Koemans.

“Het koude water in gaan is gewoon een kwestie van oefenen. Je zoekt je rust op om de thermostaat in jezelf open te zetten. Bij boksen zit je meer op je conditie en daar is het vuurwerk.”

Zie ook: Zelhemse bokser spart met Rico voor Badr-clash: 'Een grote eer'