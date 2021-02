Boze boer die voorbijgangers bedreigde op grote trekker krijgt taakstraf

Volgens de rechter staat het vast dat de man de lopers in beide gevallen bedreigd heeft door tegen hen te schreeuwen en te schelden. "U bent te ver gegaan. Mensen hebben zich onveilig gevoeld", stelde de rechter vrijdag. Dat de man op een grote trekker reed maakte het volgens de rechter voor de wandelaars beangstigender. "Het maakt het gevaarlijker en heftiger door het voertuig."

Erf

De man zei vrijdag in de rechtszaal dat hij bij zijn dagelijkse werkzaamheden op zijn agrarische bedrijf enorm veel last heeft van de wandelaars en fietsers op de openbare weg. “Mijn grootste vrees is dat ik een keer 112 moet bellen dat er wat mis gaat.” Het pad doorkruist namelijk zijn erf, waar hij dag in dag uit met grote voertuigen in de weer is.

Dat hij dan af en toe uit de slof kan schieten en daarbij ook kan vloeken en tieren, beaamde de boer vrijdag. Volgens hem komt dat omdat mensen op zijn erf lopen, of zelfs in de stallen. "Ik kan er met m'n gezonde verstand niet bij dat er mensen op mijn terrein lopen."

Maar zijn gedragingen kunnen volgens de rechter niet door de beugel. "Als mensen brutaal zijn dan is het aan u om de politie te bellen of ervoor te zorgen dat u zich niet aan de tent laat lokken. Gedragingen als deze: dat kan gewoon niet."

Plat rijden

Alie Ulkeman was eind 2019 met haar trimclub op het Kerkpad toen ze uit het niets een aanvaring kreeg met de Zutphenaar. "In één keer kwam er een man op ons af lopen heel hard en die riep: "Wegwezen hier, opdonderen. Ik wil je hier nooit meer zien!" Volgens de dames, in de leeftijd tussen de 60 en 82 jaar, heeft hij hen vervolgens geprobeerd van de sokken te rijden met zijn trekker.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

De rechter acht niet bewezen dat de man bewust op de personen is ingereden. "U moest voor uw werk in die richting rijden, maar u heeft dat op een lompere manier gedaan en met meer gas dan nodig was", aldus de rechter.

De straf voor de Zutphenaar is iets lager dan de eis van de officier, die 100 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van zes maanden eiste.

Ulkeman is blij met de uitspraak. "Ik vind het fijn dat hij straf krijgt, maar van mij had het wel 100 uur mogen zijn. Het was een hele ernstige bedreiging, wij zijn zo geschrokken met onze veertien dames dat sommigen er wakker van hebben gelegen. We durven ook niet meer over het Kerkpad heen."

Ik denk dat er een goede oplossing komt

De gemeente Zutphen is momenteel met de boer in gesprek over het verleggen van een stukje weg, zodat het straks om de boerderij komt te liggen. De boer denkt dat daarmee de problemen verholpen zijn. "Ik denk dat er een goede oplossing komt", zei hij vrijdag.

Wanneer gestart wordt met de werkzaamheden weet de gemeente nog niet. De gemeente betaalt in eerste instantie het nieuwe stukje Kerkpad. "Als we het snel willen realiseren zullen wij het moeten voorfinancieren. Maar we gaan wel de kosten verhalen, in ieder geval een deel daarvan, bij de boer", aldus wethouder Laura Werger.