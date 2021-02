Sneeuwvrij maken is niet de taak van DAR, vindt wethouder Nijmegen

Het is niet de taak van de DAR om alle huizen sneeuwvrij te maken. Dat meldde verantwoordelijk wethouder Bert Velthuis in antwoord op vragen van gemeenteraadsleden over de gladheidsbestrijding en sneeuwvrij maken van Nijmeegse wegen.

Meerdere raadsleden maken zich zorgen over de situatie van ouderen, en gehandicapten, nu op veel plaatsen nog sneeuwhopen liggen. Looproutes zijn daardoor slecht begaanbaar, en sommige huizen niet bereikbaar. Marjolijn Mijling (CDA) suggereerde daarom het inzetten van personeel van DAR voor het sneeuwvrij maken. Afval wordt deze week namelijk niet opgehaald, dus veel personeel zit thuis.

Elkaar helpen

De wethouder wil er echter niet aan: “Daar zal DAR niet de helpende hand kunnen bieden. Buren moeten opkomen voor zwakkere buren, als ze die hebben. Deze vraag kan ik niet aan de DAR voorleggen. Als mensen er niet uit kunnen, hebben we de meld- en hersteldienst, die mensen trouwens goed weten te vinden.” Mensen moeten bij problemen toch vooral elkaar helpen, vindt Velthuis. Familie en kennissenkring zouden uitkomst moeten bieden.

Mijling is ontevreden met de antwoorden van Velthuis: “Hoe hij onze zorgen met betrekking tot ouderen en mensen die slecht ter been zijn slecht ter afdeed vond ik gewoon schandalig. We pretenderen een sociale stad te zijn en deze wethouder zegt gewoon: die mensen moeten maar aankloppen bij familie, daar kunnen wij niks voor doen. Maar wat als mantelzorgers niet kunnen langskomen. Als gemeente heb je een zorgplicht.”

Capaciteit

Jean-Paul Broeren (Stadspartij Nijmegen) moest constateren dat ook doorgaande wegen twee dagen na de meest hevige sneeuwval nog niet goed begaanbaar zijn, terwijl dat in sommige omliggende gemeenten veel beter is gelukt. Broeren vroeg of er wel voldoende materieel en menskracht beschikbaar is.

Wethouder Velthuis wees erop dat we te maken hebben met een uitzonderlijke situatie. “We hadden te maken met lage temperaturen en harde wind. Als je een straat schoon veegt en binnen een kwartier ligt die weer vol met sneeuw, is het een hopeloze situatie.” Volgens de wethouder is er in elk geval genoeg menskracht: “Daar maak ik me geen zorgen om. We kunnen opschalen met onderaannemers.”

De suggestie over het inzetten van boeren wees Velthuis van de hand: “Het is een risicovolle taak. We moeten voorzichtig zijn met Jan en alleman dit werk te laten doen.”