'Dat mag niet', Huissense vriendengroep maakt actuele carnavalsclip

Huissen en carnaval is al jaren een goeie combinatie. Van heinde en verre komen liefhebbers carnaval vieren in het stadje. De aftrap op vrijdag is altijd met een lokale talentenjacht in café De Buitenpoort. In eerste instantie zou er een online variant plaatsvinden, maar toen de avondklok werd afgekondigd, ging ook dat feest niet door.

Kandidaat en vriendengroep 'Al het voorgaande' liet zich niet uit het veld slaan, en maakte toch een clip met een actueel tintje. Het grootste deel van de groep groeide op in Huissen, maar is inmiddels over heel het land uitgewaaierd.

Carnaval is hét moment in het jaar dat ze elkaar weer zien. Maar dat ging tot grote teleurstelling van de groep niet door. Het zou zelfs een jubileumjaar zijn deze editie. Al elf jaar is de groep van de partij.

Hun optredens gooien altijd hoge ogen, en ze sleepten al vaak de wisselbeker in de wacht. Ook dit jaar begonnen ze vol enthousiasme aan de nieuwe bijdrage. Een coronaproof versie waarbij de meesten iets via zoom inleverden en er voor de finishing touch opnamen werden gemaakt in het centrum van Huissen.

Songtekst met een actueel tintje

Het geheim van hun succes? "We spelen in op de actualiteit, en onderwerpen die de Huissenaar aanspreken. Normaal zoeken we het nummer ook uit op een hoog feestgehalte, zodat de kroeg mee kan dansen", vertelt Jan Giessen, de regisseur van de groep.

Dit jaar is het een cover op het nummer It wasn't me van Shaggy. Het nummer kreeg de veelzeggende titel 'Dat mag niet.' Ook al is er dit jaar geen podium voor hun lied, ze hopen dat het toch een hit wordt.

Bekijk de clip:

Benieuwd naar de making-off van de clip? Kijk dan zaterdag 13 februari om 17.20 uur naar Café Carnaval. Het programm wordt daarna ieder uur herhaald.