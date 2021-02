Zo ontstaan bij strenge vorst gaten in de snelweg

'Gelderse snelwegen gatenkaas door vrieskou', meldden we woensdag.

Rijkswaterstaat is dezer dagen druk met noodreparaties, zoals bij Barneveld op de A1, bij Apeldoorn op de A1 én A50, de A28 bij 't Harde, de A50 bij Arnhem, de A12 tussen Velperbroek en de Duitse grens en de A73 onder Nijmegen.

De wegbeheerder komt bijna handen tekort. "We zetten alle zeilen bij", zei Jenneke Blok donderdag op Radio Gelderland.

Luister het gesprek terug:

Het is een beeld dat de wegbeheerders in barre winters zo goed kennen, aldus Blok van Rijkswaterstaat. "De sneeuw is van de weg en dan vallen er gaten in. "Het vocht gaat in het asfalt zitten en bij vorst zet dat uit. En dan krijg je gaten."

Gaten laten zich niet voorspellen. Blok: "Alles dat we op dit moment tot onze beschikking hebben, staat op de weg. Daarom kun je op een bepaald punt een aannemer aan het werk zien en een paar kilometer verderop ook."

Zoab kan niet tegen vorst

Op de Nederlandse snelwegen is zeer open asfaltbeton (zoab) het meest toegepaste soort asfalt. Zoab vermindert het verkeersgeluid en het vergroot de capaciteit van de weg door minder spat- en stuifwater tijdens regen. Probleempje: zoab kan niet tegen vorst.

Wat gebeurt met asfalt als het vriest?

In dat voor vorst kwetsbare open asfalt komt water. Als het gaat vriezen, dan zet dat water uit. Dat drukt steentjes eruit. Dat is in een nacht gebeurd, legt een collega van Blok uit in onderstaand filmpje.

Wat gebeurt als een gat wordt ontdekt?

Weginspecteurs ontdekken de gaten en melden ze. De rijstrook met de schade wordt dan eerst afgezet, zodat de wegwerkers veilig kunnen werken. "Dan gaan we een stukje frezen om een vierkantje te krijgen, zodat we het asfalt goed kunnen aansluiten", vertelt een deskundige aan Omroep Rijnmond.

Het overtollige asfalt wordt weggehaald, asfalt komt in het gat en de plek wordt gladgestreken met borstels. Aansluitend gaat de stoomwals eroverheen om het asfalt zo strak als een biljartlaken te maken.

Maar dit zijn noodreparaties. Zodra de vorst het land uit is, laat Rijkswaterstaat noodreparaties vervangen door een structurele oplossing via onderhoud.

Waarom strooien wegbeheerders eigenlijk zout tegen gladheid?

Zout verlaagt het vriespunt met een aantal graden. Hierdoor wordt de weg minder snel glad en ontdooit bestaande sneeuw of ijzel. Maar wordt het kouder dan -7 graden, dan werkt strooizout minder goed tegen gladheid.

Tot slot nog even dit.

