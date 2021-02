Nachten doorwerken en tonnen zout: zo trotseerden gemeenten de sneeuw

In Winterswijk moest sneeuw in karren worden weggevoerd. Foto: Sjoerd Frielink Multi Diensten

Op veel plekken kwam de sneeuw deze week voor het eerst sinds jaren tot aan de knieën. Als enige provincie werd er in Gelderland op sommige plekken zelfs meer dan 30 centimeter gemeten. Er was dus veel werk aan de winkel voor de gemeenten.

We hebben 72 uur onafgebroken gewerkt

Dit werk ging niet zonder slag of stoot: omdat de sneeuw maar bleef komen, moesten afval- en grondverzetbedrijven dag en nacht blijven schuiven en strooien. "Tot de tanden toe bewapend stond ons team zaterdagavond klaar voor sneeuw, heel veel sneeuw", vertelt een woordvoerder van afvalbedrijf Avri. "Met een driedubbele bezetting is in eerste instantie 72 uur onafgebroken gewerkt om de hoofdroutes enigszins begaanbaar te houden."

Na de hoofdwegen waren de minder bereden wegen aan de beurt. Alsnog lukte het vaak niet om alle wegen sneeuw- en ijsvrij te krijgen.

Daarnaast zorgde de strenge vorst ervoor dat het gestrooide zout op bepaalde momenten zijn werk niet kon doen. Wanneer het weer wat minder koud werd, was er door de lockdown vaak te weinig verkeer om het zout goed ‘in te rijden’.

Ondanks deze unieke uitdagingen heeft het harde werken veel zin gehad: "Eigenlijk is alles goed verlopen", vertelt een woordvoerder van afvalbedrijf ACV. "We hebben een goede voorbereiding getroffen waarin we meerdere scenario’s besproken hadden. Iedereen wist wat er verwacht werd, wat helpt in een goede uitvoering."

Karren en shovelmachines

In Winterswijk viel misschien wel de meeste sneeuw. Waar er op de meeste plekken zo’n 10 à 15 centimeter lag, viel er daar op maandag liefst 24 centimeter. Hierdoor kon de sneeuw vaak niet aan de kant van de weg blijven liggen, maar moest het met karren naar industrieterreinen of zelfs leegstaande bouwlocaties worden gebracht. Daar kon het vervolgens gaan smelten.

Ook ontstonden er op veel plekken ijsplaten: dit zijn delen wegdek die door de weersomstandigheden bevriezen en voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgen. In Nijmegen waren sneeuwschuivers en zoutstrooiers niet genoeg om deze ijsplaten weg te halen. Daar moesten shovelmachines aan te pas komen.

Tonnen gestrooid

Er zijn vele tonnen zout gestrooid. In de gemeente Bronckhorst kwam er zo’n 400 ton op de weg te liggen, in de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum zo’n 450 ton en in de gemeenten Tiel en Buren wel 700 ton.

In Tiel en Buren moesten sneeuwbestrijders naar lokale bedrijven om genoeg zout te bemachtigen; door het rijverbod werd er niet genoeg aangeleverd vanuit Duitsland. Ze werkten duizenden uren en reden nog meer kilometers: ongeveer 2.400 manuren en zo'n 11.200 kilometer.

Inmiddels zijn de meeste wegen in onze provincie zwart. Vanaf volgende week lijken de sneeuwbestrijders weer vrijaf te hebben: dan gaat het dooien.

