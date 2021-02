Financiële meevaller voor Wageningen: 40.000 euro

De gemeente Wageningen heeft in een jaar tijd meer dan 5 miljoen euro bespaard. Daarmee zijn de gemeentelijke bezuinigingsdoelen gehaald. Er is zelfs bijna 40.000 euro meer bespaard dan gedacht.

De grootste financiële winst is behaald met het anders regelen van personeel. De gemeente huurde veel mensen in, maar is voor een deel overgegaan naar het vast in dienst nemen van personeel. Daarmee is drie ton bespaard, twee ton meer dan vooraf berekend.

Wethouder tevreden

Wethouder Maud Hulshof is blij met die stap. "Het is ook veel logischer", stelt ze. Als voorbeeld wijst ze erop dat de gemeente nu een stadsecoloog heeft. "Dat is beter en goedkoper dan allerlei losse flodders van onderzoeken bij bureaus laten doen."

Ook de woningbouw in Wageningen leverde de gemeente overigens veel meer geld op: er kwam 204 duizend euro in plaats van 115 duizend euro aan leges-inkomsten binnen.

Bestemming 40.000 euro

Wat er met die financiële meevaller gebeurd is nog niet bekend. "Normaal gesproken gaat dat geld naar de algemene reserve", vertelt wethouder Maud Hulshof. "Maar de gemeenteraad kan daar anders over beslissen."

De komende weken buigt die raad zich nog over de financiële positie van Wageningen en de voorgenomen bezuinigingen voor de komende jaren. Dan komt deze plus van 40.000 euro waarschijnlijk nog wel ter sprake.

Boze winkeliers

Eerder lieten Wageningse binnenstadondernemers zich negatief uit over de nieuwe bezuinigingsplannen. Vooral over het weghalen van een parkeerslagboom zijn ze boos.

