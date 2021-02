Verhuizing Coop Gendringen geen zekerheid

“Wij hebben geen problemen met de verhuizing”, aldus CDA-raadslid Ruben Driever woensdagavond tijdens de behandeling van de nieuwe gebiedsvisie voor Gendringen in de raadscommissie. “Maar wij zijn niet bereid om diep in de buidel te tasten om de verhuizing mogelijk te maken.” Met de gebiedsvisie Gendringen wil Oude IJsselstreek het dorpscentrum toekomstbestendig maken en leefbaar houden. Hierbij heeft de gemeente twee scenario’s uitgewerkt, waarbij de verhuizing van de Coop en de invulling van het Woonplazapand centraal staan. Het scenario waarbij de supermarkt vanuit de Grotestraat verhuist naar het leegstaande pand aan de Anholtseweg geniet de voorkeur van het college, maar roept de meeste weerstand op in zowel de gemeenteraad als onder de omwonenden van het nabijgelegen Willem Alexanderplein.



Volgens de Gendringse Dorine Weijkamp-ten Have zijn de omwonenden het oneens met het college. Zij pleitten voor scenario één, het compacte dorpscentrum, waarbij de supermarkt blijft op de huidige locatie en het pand van Woonplaza moet wijken voor nieuwbouw. “Deze compacte samenhang is volgens ons essentieel voor het instant houden van het centrum”, zegt Weijkamp-ten Have, die tijdens de commissievergadering sprak namens de omwonenden. Zij zien volgens de inwoonster liever woningen op de locatie van Woonplaza: “Dat is ook gunstiger voor de waarde van onze huizen.”



Geen beslissing

Hoewel de volledige gemeenteraad stelde te kunnen instemmen met de gebiedsvisie wilden de fracties geen keuze maken tussen de scenario’s. Volgens onder meer het CDA, D66 en de VVD is het zaak om zo flexibel mogelijk te blijven als in de toekomst knopen worden doorgehakt. “Daarom sluiten we niets uit”, aldus CDA-raadslid Driever. Alleen de PvdA sprak zich duidelijk uit voor de verhuizing van de supermarkt.



Financiële haalbaarheid

Grote zorg binnen de raad is de financiële haalbaarheid van het scenario waarbij de winkel verhuist naar het leegstaande pand. Zij zijn namelijk van mening dat Oude IJsselstreek niet op moet draaien voor de financiering van de verhuizing en dat de partijen zelf tot een overeenstemming moeten komen. Wethouder Ben Hiddinga hoopt dat dit kan: “We zijn eigenlijk niet van plan financieel bij de springen, maar ik weet niet in hoeverre dat tot de mogelijkheden behoort.”





