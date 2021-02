‘Statushouders moeten beter begeleid worden in Wijchen en Druten’

De scholing van statushouders verloopt niet altijd even soepel in Wijchen en Druten, zo blijkt uit onderzoek. Het speciale opleidingstraject van de gemeenten is vrij duur, de werkdruk is hoog en er wordt weinig samengewerkt met regionale partners. Het is nu aan de raad om te bepalen of ze door wil gaan met dit project.

De gemeenten Wijchen en Druten zetten sinds 2019 flink in op de scholing van statushouders met het project Klaar voor de Start. Doel is om meer nieuwkomers aan een baan te helpen. En dat is een succes, zo heeft de wethouder altijd beloofd.

Maar Wijchense raadsleden hoorden dat liever van een onafhankelijke partij. Daarom lieten zij een onderzoek uitvoeren door bureau RadarAdvies, waaruit blijkt dat er nog genoeg ruimte is voor verbetering.

De gemeenten lijken wel op koers te liggen. In Wijchen zijn 8 van de 24 kandidaten aan een baan geholpen, in Druten zijn dat er 10 van de 30. Desondanks kan het beter. Het bureau raadt de gemeenten onder meer aan om kortere lijntjes te houden met de arbeidsmarkt, zodat statushouders makkelijker een baan kunnen vinden. Zo is er weinig gecommuniceerd met Werkbedrijf Rijk van Nijmegen: een belangrijk aanspreekpunt voor werkgevers en werknemers in de regio.

Het kan goedkoper

Volgens de Wijchense wethouder Nick Derks is er in een korte tijd erg hard gewerkt om een nieuwe school voor de statushouders op te zetten. Daardoor is er mogelijk minder oog geweest voor dat soort samenwerkingen. “Ik heb het idee dat er altijd goed contact is geweest met het werkbedrijf, maar we hadden inderdaad meer mogen investeren in regionale partners”, vindt hij.

Die intensieve start zorgt ook voor andere pijnpunten: ambtenaren kampen met een hoge werkdruk, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit. Bovendien is het project duur, terwijl dat volgens het onderzoek niet per se nodig is.

Wil de raad nog wel?

“We hebben niet heel veel statushouders in Wijchen, maar met kleinere klassen heb je over het algemeen juist meer kosten”, weet Rob Albersnagel van Kernachtig Wijchen. Hij was één van de politici die destijds voor het onderzoek pleitte. Samen met de rest van de raad bespreekt hij donderdagavond de resultaten. “We moeten dit geld goed investeren, want meestal is het al geen vetpot. Daarom is het misschien een idee om ons aan te sluiten bij andere gemeenten in het Rijk van Nijmegen. Dan kan je de krachten verdelen in de regio.”

De komende maanden gaat wethouder Derks aan de slag met een verbeterplan. “We werken Klaar voor de Start verder uit, waarbij we ook kijken of het goedkoper kan”, legt hij uit. “Wil de raad niet verder met het project, dan kom ik met een alternatief.”

