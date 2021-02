Waterschap waarschuwt: schaatsen op uiterwaarden levensgevaarlijk

Het water in de grote rivieren daalt snel en het water in de uiterwaarden zakt mee. Daardoor komt er lucht onder het ijs, vertelt Arjan Verboom van Waterschap Vallei en Veluwe: "Daar kunnen we niets aan regelen."

IJs in uiterwaarden levensgevaarlijk

Verboom ziet dat het waterpeil in de Rijn in een dag of elf gestegen is naar het hoogste punt, maar dat de daling nu snel in vier dagen gebeurt. Het waterpeil zakt nu met zeker 60 tot 75 centimeter per dag. "Gisteren was de waterstand van de Rijn bij Lobith nog 14,53 meter boven NAP. Vanmorgen was dat al 13,93. Maandag verwachten we rond 11 meter boven NAP te zitten."

Door die snelle daling van het waterpeil in de rivier, daalt dus het waterpeil in de uiterwaarden hard mee. Daardoor komt er lucht onder het ijs te zitten en wordt dat erg onbetrouwbaar. Verboom raadt dus iedereen af om op het ijs van de uiterwaarden te gaan schaatsen: "Het is levensgevaarlijk."

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met Arjan Verboom van het waterschap:

Op lokale beken en sloten proberen de waterschappen het waterpeil zo goed mogelijk op een vast peil te houden, zegt Verboom: " Daar doen wij onze uiterste best voor. Wij hebben alle stuwen op handbediening gezet en op een vast peil, zodat het water niet wegloopt onder het ijs. Het ijs op het water blijft liggen zeg maar. Dat je geen luchtbellen krijgt onder het ijs."

Toch schaatsen?

Wie wil schaatsen, kan op deze kaart kijken waar in de provincie wel betrouwbaar ijs ligt. In Oosterbeek wordt, als eerste plek in Nederland, al sinds maandag geschaatst en ook in Arnhem zijn ze sinds woensdag open voor publiek.

Het Rode Kruis roept mensen op goed voorbereid het ijs op te gaan. Draag bijvoorbeeld warme, waterafstotende en winddichte kleding, neem een set reservekleren mee en vergeet je handschoenen niet. Met die tips hoopt de hulporganisatie dat onderkoeling en ander letsel tijdens het schaatsen zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Kopje onder

Volgens het Rode Kruis zijn veelvoorkomende schaatsletsels een botbreuk, hoofdletsel, een schaats over de hand, door het ijs zakken of onderkoeling. Iemand die ernstig onderkoeld is, stopt met rillen en klappertanden. Het bewustzijn daalt en de ademhaling wordt langzamer. In dat geval moet er direct 112 worden gebeld, en gezorgd worden voor droge kleding, dekens en beschutting.

Ook raadt het Rode Kruis aan 112 te bellen als iemand door het ijs is gezakt, kopje onder is gegaan, of last heeft van een hevige bloeding, botbreuk of verlies van bewustzijn.