Dossiers over Arnhemse discriminatieaffaire toch volledig openbaar

Het gaat om stukken waarin ambtenaren onderling met elkaar communiceren. Als dat openbaar wordt, zullen zij zich onder meer minder vrij voelen in hun uitingen wat hun functioneren kan belemmeren, redeneert wethouder Jan van Dellen.

Het Arnhemse ‘discriminatieschandaal’ gaat over een rapport over discriminatie in het personeelsbeleid van de gemeente. Dat rapport werd jarenlang achtergehouden door ambtenaren, voor het onder druk van de raad naar buiten kwam. Wethouders hadden ervan moeten weten en de raad moeten informeren.

De wethouder deed nog een voorstel om dan alleen de mailwisselingen tussen de ambtenaren geheim te houden en de bijlages en documenten wel vrij te geven. Maar dat zagen alleen de VVD en PvdA van de betrokken wethouders Jan van Dellen en Martien Louwers zitten. Vervolgens besloot de voltallige raad dat dan alles maar op tafel moet.

'Transparantie het middel'

"Als er sprake is van misstanden, is transparantie het middel om die op te lossen", betoogt Mattijs Loor (D66). Volgens hem legt het college in deze kwestie kritische kanttekeningen en alarmerende signalen naast zich neer en is juist dát wat niet naar buiten mag komen.

SP-fractievoorzitter Gerrie Elfrink toont de zwartgelakte pagina's in vrijgegeven dossiers aan de gemeenteraad. Foto: Omroep Gelderland

Bovendien zijn de stukken die het college geheim wilde houden gewoon op te vragen via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), weet hij. "Dus waarom zouden we daarvan afwijken", vraagt Loor zich af.

'Stad naar de sodemieter'

Het college blijft proberen de deksel op de doofpot te houden, meent Gerrie Elfrink (SP) die demonstratief de zwartgelakte pagina's uit andere vrijgegeven stukken toont.

"Het is ernstig gesteld in deze stad", vat Hans Eliëns (Partij voor de Dieren) de hele affaire samen. "Als dit blijft dooretteren zijn we ertoe gedoemd dat deze naar de sodemieter gaat."

