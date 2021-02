Anderhalf jaar wachten op zwemles: de wachtlijsten blijven maar groeien

De zwemscholen moeten sinds half december hun deuren gesloten houden, nadat ze in het voorjaar en in november ook al dicht moesten. "En ondertussen worden er natuurlijk nog steeds kinderen 5 jaar die op zwemles zouden willen", legt Oscar Boelema van zwemschool Zwemzeker uit Ede uit.

Niet veilig

En als er geen kinderen afzwemmen, loopt de wachttijd dus op. Boelema: "Ik werk niet met wachtlijsten, maar met groepen die we een snelcursus van een aantal maanden geven. Ik zou deze week beginnen met een nieuwe groep van 250 leerlingen. Dat schuift nu natuurlijk allemaal door."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Ondertussen zijn ouders bezorgd dat hun kroost komende zomer nog niet zwemveilig is. En zwemscholen kunnen geen duidelijkheid geven wanneer ze weer open kunnen.

Veerkracht

Ook bij Spetterclub Tiel hebben ze inmiddels een wachtlijst van zeker een jaar en drie maanden. Ze vrezen dat daar nog wel wat bij gaat komen. "Het is even afwachten hoe het niveau is van de kinderen als we weer kunnen beginnen", zegt eigenaar Marciano Millenaar.

Toch is hij positief gestemd. "Na de eerste lockdown viel het ons erg mee. Je zag dat de veerkracht van de kinderen groter was dan we hadden verwacht. Straks gaat het natuurlijk wel om een langere tijd dat ze niet gezwommen hebben, maar ik ben optimistisch. We gaan straks de zwemlessen iets langer maken zodat we een goede inschatting kunnen maken van het niveau van de leerlingen."

Zweminstructeurs zijn over het algemeen vakidioten

Om de wachtlijsten straks weg te kunnen werken wil Millenaar straks meer groepen creëren. Daarom is hij nu druk aan het kijken of hij meer zweminstructeurs kan regelen en waar hij meer 'badwater' kan vinden, bijvoorbeeld in een ander zwembad.

Zijn zwemschool benut de tijd nu om nieuwe leerplannen te schrijven en thema's te bedenken. "Zo blijven we positief bezig. Het is belangrijk om onze mensen enthousiast te houden, want zweminstructeurs zijn over het algemeen vakidioten die het liefst meteen weer het water in willen duiken."