Gekkenhuis bij bouwbedrijven door bevroren sloten en lekkende daken

"Het is echt een gekkenhuis", zegt een medewerker van de planning van bouwbedrijf Bumé als Omroep Gelderland belt. "Maar als het gaat smelten wordt het pas echt heel erg druk."

Vastgevroren sloten

Hetzelfde verhaal horen we bij de telefooncentrale van woningcorporatie Mooiland. "Afgelopen maandag waren er twee keer zoveel meldingen als normaal. Kapotte verwarmingen, gesprongen kranen. En als het gaat dooien komt er weer water door de leidingen en dan merken veel mensen pas dat er iets stuk is."

Nico Budel zag het aantal meldingen van onder meer bevroren sloten, vastgevroren deuren en lekkage met zo'n 40 procent toenemen. Zijn werkgever Bumé heeft vier woningcorporaties in en om Arnhem als klant. "We doen het onderhoud van 25.000 woningen, dus dat betekent zo'n vijftig reparatiebonnen per dag. De afgelopen week komen er dagelijks minstens twintig bij."

Zolder vol pannen

Een van de mensen die in de problemen is gekomen door het winterweer is Gwen van der Weg. Met man en dochter verhuisde ze half december naar een huurwoning in De Steeg. Toen ze dit weekend op zolder ging kijken, merkte ze dat het dak lekte. "Twee weken geleden heeft het nog heel erg geregend en hadden we nergens last van. Waarschijnlijk komt de lekkage door stuifsneeuw die onder de pannen is gekomen. "

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Waar aannemers en corporaties vakkundig te hulp kunnen schieten bij vastgevroren sloten, kunnen ze bij een lekkend dak door sneeuw niet veel doen. "Het mag niet eens", zegt Budel op de vraag waarom er nog niemand op het dak is gaan kijken.

Sneeuw en ijs maken het werken op een dak onmogelijk en veel te gevaarlijk. "Wij kijken naar de veiligheid van onze mensen en van de bewoners. Het dak opgaan voor een lekkage is nu te gevaarlijk, maar als er mogelijk gevaar is voor instorting dan moet je schakelen en ga je het dak op met een hoogwerker of een grote kraan."

Niet iedereen snapt de afweging, aldus de projectleider. "Soms zijn ze echt verontwaardigd dat we niet het dak op gaan."

Onmogelijk het dak op

Gwen kan er wel begrip voor opbrengen. "Blij ben ik er niet mee. Je bent er toch in je hoofd mee bezig." De helft van haar zolder staat vol met wel twintig pannen, emmers en boxen om het water op te vangen. "Alle verhuisdozen die nog uitgepakt moeten worden hebben we naar de andere kant geschoven. Ik hoop dat ze droog blijven."

Tijd om alle extra reparaties uit te voeren, heeft Bumé wel. Budel: "Wat we buiten aan werk gepland hebben, moeten we uitstellen door de sneeuw. Die mensen kunnen we dus prima inplannen op klussen binnen."

Luister hieronder naar een radioreportage: