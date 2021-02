Brasse-Skihut in Beek-Ubbergen gesloten door de gemeente

Brasserie Charley wilde alle klanten, via een afhaal- en bezorg-menu en een tot Brasse-skihut aangepaste zaak, meenemen op reis. Een après-ski gevoel zonder echte après-ski, dat was de bedoeling.

Ook waren er enkele verkeersregelaars aanwezig om alles in goede, veilige banen te leiden, en mensen te manen niet te blijven staan maar na aankoop verder te lopen. Op deze manier dacht men aan alle voorschriften te voldoen.

Helaas dachten de Berg en Dalse Boa's er anders over en moest de zaak dicht. De reden hiervoor is de verkoop van drank aan straat. Dit zou uit kunnen groeien tot een evenement. De ondernemer, Romiley Veenhof, gaat donderdag in overleg met de gemeente om te kijken of ze met enkele aanpassingen wel door kan gaan.

Het was, en is de bedoeling dat de Brasse-skihut er tot zondag is, om wat sfeer te brengen in verband met carnaval.