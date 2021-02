Kinderen plaatsen wildspiegels in Sinderen

"We plaatsen de spiegels omdat we willen dat de herten terugkeren in het bos en niet op de weg gaan staan", aldus Vanille, die hoopt dat de reflectoren ook een signaal afgeven naar automobilisten: "We hopen dat mensen zien dat het niet goed is als je hard rijdt." Ruud Huls van de Wildbeheereenheid Wisch is blij dat dat de kinderen zo begaan zijn met de dieren: "Dat is hartstikke mooi om te zien en dat wilden we graag ondersteunen." Daarmee doelt Huls op de brief die de kinderen eerder schreven aan aan burgemeester Otwin van Dijk. Die brief resulteerde in het plaatsen van een waarschuwingsbord door de gemeente. De wildbeheereenheid besloot aan te haken en de kinderen uit te nodigen om de spiegels te plaatsen.



De geplaatste reflectoren hebben volgens Huls een waarschuwend effect voor dieren die willen oversteken: "Als er een auto komt aangereden, dan reflecteert het licht van de koplampen naar de zijkanten, het bos of het weiland in. Als reeën daar dan staan, dan lopen ze er van weg in plaats van dat ze de weg nog oversteken. Met deze nieuwe spiegels hebben we op andere plekken al goede resultaten gezien." De plek is volgens Huls goed gekozen, want bij het Idinkbos verongelukt regelmatig een ree: "Ieder jaar verongelukt hier wel een ree op deze weg. Daarnaast hopen we dat automobilisten zich aan de snelheid houden, zodat ze meer tijd hebben om te reageren als er toch een dier oversteekt."





