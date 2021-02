Warnsveld heeft een nieuwe dorpsfilm, maar niemand kan hem nog zien

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gerard Derksen, Meindert Hagenbeek en Cyril Hendriks trokken afgelopen zomer onder leiding van cameraman Rob Hulshoff door het dorp. Als geboren en getogen Warnsvelders laten ze de mooie plekjes zien en gaan ze in gesprek met inwoners over het dagelijkse leven. "Kwam er iemand aan op de fiets of met de auto gingen we in gesprek: tot de postbode aan toe. Het was geweldig", aldus de heren.

Nieuwe generatie

De Warnsvelders hopen met de film een stukje historie vast te leggen. “Het idee wat erachter zit is heel simpel: wij willen van elke periode een film maken. De film over 1966 was mooi, die film kent iedereen. Maar 2020, hoe staat het dorp er nu voor?" De bedoeling is dat het een historisch document wordt, voor later. “Echt voor de nieuwe generatie, dat ze kunnen terugkijken van hoe was het toen in 2020.”

In de tijd tussen 1966 - toen de oude dorpsfilm werd geschoten - en de nieuwe, is er een hoop veranderd in het dorp. "Het ons kent ons is een beetje verdwenen. Het dorp is groter geworden, het dorp was in 1966 een stuk kleiner. Ook de samenwerking met de overheid ging toen een stuk makkelijker, vroeger was dat allemaal niet zo gestructureerd. Ja, jammer, maar het is niet anders", zegt Hendriks.

Opnames

Meerdere dagen hebben de heren afgelopen zomer in het dorp opnames gemaakt voor de film. Veel Warnsvelders die ze tegenkwamen, leverden spontaan hun bijdrage. Diverse verenigingen komen in beeld en ook de laatste burgervader van Warnsveld, Pieter van Veen, komt voorbij.

“Iedereen wou meewerken, en daar had ik helemaal niet op gerekend. De burgemeester of oud iemand van de middenstand. Ja het was gewoon heel mooi. Iedereen wou iets doen", vertelt Hulshoff, die het idee voor de film bedacht. "Ik had gedacht dat 45 minuten zat zou zijn, maar het is een film van twee uur en 15 minuten geworden. Het is ook jammer om die mooie beelden weg te gooien."

Première

Net als de nieuwste James Bond-film laat ook de première voor het grote publiek in Warnsveld nog even op zich wachten. Het was de bedoeling om de film eind 2020 te presenteren voor alle geïnterviewden en geïnteresseerden. Covid-19 gooide echter roet in het eten, maar volgens de heren komt er zeker nog een speciaal moment voor de filmvertoning.

"De film ligt te popelen op de plank, maar het is niet anders", zegt Hendriks. Via een Facebookpagina laten de heren wel soms kleine fragmenten van de ruim twee uur durende film zien. Ze mikken nu op oktober om de film aan een grotere groep inwoners te laten zien, in de vorm van een gezellige avond. "Dat is nog even afwachten, maar dat bouwt wel de spanning op!"