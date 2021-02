'Wéér een verkeerd signaal', na coronabonus luxe glossy voor ambtenaren Oost Gelre

Na de 'coronabonus' een luxe glossy voor de ambtenaren in Oost Gelre, met op de cover een foto van een beschonken kerstman. Fractievoorzitter Kees Porskamp van de lokale VVD-fractie vindt het onbegrijpelijk: "Is dit de uitstraling die je als organisatie wilt hebben?"

De liberale voorman ontplofte in december al toen hij vernam dat alle ambtenaren in Oost Gelre voor het thuiswerken 'onder moeilijke omstandigheden' een eenmalige bonus van 250 euro kregen, in plaats van een selectief groepje collega's zoals elk jaar een prestatiebonus.

Porskamp hekelde die bonus, sprak van een 'verkeerd signaal' in coronatijd en slaat nu opnieuw op de trom. Wat is het geval: in plaats van het personeelsblad van de medewerkers van Oost Gelre online te maken zoals gewoonlijk, werd besloten voor de gelegenheid een glossy nummer voor onder de kerstboom te maken. Voor toch nog een beetje 'lijfelijk contact' en omdat de kerstborrel niet doorging, zat er nog geld in het potje van de ambtelijke organisatie.

Patroon

"Er zit een patroon in, ze gaan op de oude voet verder", stelt Porskamp. "Hebben ze bij de overheid wel in de gaten wat er in de rest van het land aan de hand is? Dáár gaat het me om. En dan ook nog een glossy op het duurste papier, met voorop een dronken kerstman op de trap van het gemeentehuis. Ik zie de humor er niet van in."

Ook op de laatste pagina staan nog foto's van die kerstman in beschonken situaties. "Maar het verhaal over die foto's zie ik nergens terug in het blad. Wel een puzzel, iemand die met pensioen gaat en een verhaal over thuiswerken, maar nergens een verklaring over die foto's. Het college mag het humoristisch vinden, maar ik vind het ongepast in een tijd dat veel bedrijven, instellingen en verenigingen met veel moeite het hoofd boven water kunnen houden."

'Overtuigd professionaliteit'

Dat de foto op de cover voor reacties zorgde, was misschien wel de bedoeling van de redactie, verklaarde wethouder Karel Bonsen (VVD) van Oost Gelre tijdens de raadsvergadering. "Dat valt ook binnen de redactionele vrijheid. Het is een humoristisch bedoelde afbeelding in een intern personeelsblad."

Het werd eenmalig op print uitgebracht en verspreid onder de medewerkers en de raadsleden. Bonsen: "Ze hadden hun redenen om een fysiek exemplaar onder de kerstboom te willen lezen. Dat het de uitstraling van hun werkzaamheden niet ten goede komt deel ik niet, ik ben overtuigd van de professionaliteit van onze medewerkers."

Porskamp schudde slechts met het hoofd: "Er is niets veranderd na de coronabonus. Ze hebben geen feeling met de samenleving. Zéér teleurstellend en wéér een verkeerd signaal."

