'Worst carnaval ever', bakker uit Gameren maakt overuren dankzij taalgrapje

Op de website van de bakker kun je een doosje worstenbroodjes bestellen. In het doosje zitten naast de broodjes ook een toeter, een persoonlijke boodschap in het Brabants en een kaartje met de tekst 'Toch efkes aon carnaval ruiken?'.

Website overbelast

Duizenden mensen uit heel Nederland plaatsten een bestelling. Bakker Gerard van Keulen is overweldigd door de animo. De website vloog er zelfs af en toe uit.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Van Keulen: ''We hebben de afgelopen dagen tienduizenden broodjes gebakken. We hebben flink doorgebakken om aan de vraag te kunnen voldoen. Het is behoorlijk uit de hand gelopen."

Het succes van de brievenbusdoosjes komt volgens hem door het typische carnavals taalgrapje. Het gemis van carnaval blijkt wel uit de hoeveelheid bestellingen.

Worstenbroodjes door de brievenbus

Chef worstenbroodjes is Wion van Os. Hij zorgt dat alles in goede banen loopt en de worstenbroodjes op de juiste deurmat vallen. Van Os loopt pas drie weken stage bij de bakker, en zorgde direct dat het project een succes werd. "We hebben de broodjes zo laat mogelijk gebakken zodat ze vers de deur uit gaan richting het postkantoor en over een of twee dagen met het carnavalsweekend op de mat vallen."

En mocht je zo'n doosje in de brievenbus krijgen: volgens Wion zijn de broodjes het lekkerst na een paar biertjes. "Even uitkateren met een broodje erbij, en dat kan nu ook lekker thuis."