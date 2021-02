Wens Berkelschippers komt uit: varen door historisch centrum Borculo

Ordelmans is zo blij omdat de gemeente Berkelland zeven ton uittrekt om een brug in de Burgemeester Bloemersstraat te maken zodat de Berkelschippers straks door het historische centrum van Borculo kunnen varen.

Alles per boot laten zien

"Borculo is heel mooi, kijk maar naar de watermolen, de mooie ophaalbruggen die we hebben en dat kunnen we straks aan alle toeristen per boot laten zien", zegt Ordelmans.

De Berkel loopt dwars door Borculo en is ook op dit moment een plaatje om te zien. Op sommige plekken ligt een dun laagje ijs. Eendjes proberen op de ijslaag te glijden. Voor de schippers is dit natuurlijk geen goed nieuws, want de boten kunnen nu niet varen.

Gemetselde brug

"Maar straks als het weer april is, dan gaan we de Berkel weer op", vertelt Ordelmans. "We varen nu de andere kant en als het goed is kunnen we dus vanaf volgend jaar het centrum in."

Eind dit jaar moeten de werkzaamheden beginnen. "Er komt een mooie gemetselde brug", legt hij uit. "En daar kunnen we dan straks onderdoor varen."

Impressie van de nieuwe brug. Foto: Gemeente Berkelland

Goed voor toerisme

De Berkelschippers nemen per jaar zo'n 3500 à 4000 toeristen mee op hun boten. "Met deze brug erbij moet het helemaal goed komen." Ordelmans droomt al verder: "Je hebt een museum, fijne restaurants, daar kunnen we natuurlijk straks allemaal arrangementen omheen bouwen."

Einddoel

Als de brug straks af, dan is dat het sluitstuk. "Meer kunnen we niet bevaren", legt Ordelmans uit. "Straks kunnen we vanaf de Beekvlietsluis tot aan de rondweg het hele stuk varen."