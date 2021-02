Schaatsenslijper André is te druk om zelf te schaatsen

In de winkel van Klompmaker in Elburg stapelen de schaatsen zich op. Verspreid over de toonbank en de vloer liggen dozen en tassen die continu worden gebracht en opgehaald door enthousiaste schaatsers.

Overuren

"Dit zijn voor ons de toptijden. We zitten dicht bij het Veluwemeer. Daar kan volop geschaatst worden en dat wil iedereen ook." De fietsenmaker heeft nauwelijks tijd voor het interview, maar krijgt gelukkig hulp van zowel zijn vader als zijn jongste zoon.

Verslaggever Steven Ophoff zocht André op:

"We beginnen 's morgens om een uur of acht. Gisteravond zijn we tot een uur of tien doorgegaan om alles weg te werken. Het zal vanavond en morgen wel niet anders zijn", lacht Klompmaker. "Dat vinden we wel mooi eigenlijk."

Ouderwets handwerk

Een stel schaatsen krijg je niet snel geslepen. "Als je lekker wilt schaatsen moet er een goede ronding in zitten en moeten ze mooi recht zijn. Met een machine slijpen we die ronding er in, zodat dat nauwkeurig gebeurt. En dan slijpen we ze af met de hand en polijsten we ze. Dan komt het afbramen nog."

Het polijsten en afbramen is ouderwets handwerk. "Als je dat de hele dag doet, staat het hemd je nat op de rug." Al met al duurt het slijpen per stel schaatsen al snel een kwartier.

'Een uurtje langer door'

André Klompmaker is oud-marathonschaatser. Ook zijn vader was dat en zijn zoons zijn het nu. Tijd om zelf te schaatsen heeft André nog niet gevonden, maar het jeukt wel.

"Het zit in de planning maar wordt elke keer een dag vooruitgeschoven. Morgen moet het toch echt gebeuren. We zitten dichtbij. Het ijs is dusdanig dat er volop geschaatst kan worden, dus dan ga ik morgen wel een uurtje langer door."

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland elke werkdag een Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een verhaal en dat laten we graag zien.